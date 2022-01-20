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На главной трассе Чехии случилось ДТП с участием 40 автомобилей, в их числе – 14 большегрузов
Источник материала: ОНТ
В Чехии на главной трассе произошло крупное ДТП с участием 40 машин. Об этом
Инцидент произошел недалеко от города Жебрак. Авария парализовала движение по одной из главных автострад страны.
Сообщается пока о шести пострадавших в результате этой крупной аварии. По мнению представителя спасательной службы, учитывая число разбитых машин, число пострадавших может увеличиться.
Для оказания оперативной медпомощи людям, попавшим в ДТП, были отправлены санитарный вертолет и кареты скорой помощи.
Сложность ситуации в том, что в ДТП участвовали 14 большегрузов.
Движение в сторону Праги полностью перекрыто. Согласно предварительной версии, причиной аварии послужили непростые погодные условия.
Фото: Twitter представителя спасательной службы
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В Чехии на главной трассе произошло крупное ДТП с участием 40 машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CT24. Инцидент произошел недалеко от города Жебрак....
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