﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Петрикове виновного в смертельном ДТП водителя автопоезда приговорили к 2 годам колонии-поселения

20.01.2022 21:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Петриковского района постановил приговор по уголовному делу о нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался водитель одного из брянских предприятий. ДТП со смертельным исходом произошло 16 августа 2021 года. Обвиняемый за рулем автопоезда ехал в темное время суток со стороны Гомеля в направлении Бреста со скоростью около 90 км/ч. "В момент возникновения препятствия и опасности в виде движущегося впереди трактора не принял немедленных мер к снижению скорости вплоть до остановки и врезался в трактор, который после столкновения опрокинулся. В результате ДТП тракторист получил травмы, от которых скончался", - рассказали в суде.

Приговором суда водитель признан виновным. На основании ч.2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также на 5 лет он с лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

С фирмы-владельца автопоезда в пользу супруги погибшего установлено взыскать Br35 тыс. в качестве возмещения морального вреда, а также затраты по оплате юридической помощи в размере Br80.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Петриковского района постановил приговор по уголовному делу о нарушении ПДД лицом, управляющим...
 
Новости дня
Новости разные
 
На главной трассе Чехии случилось ДТП с участием 40 автомобилей, в их числе – 14 большегрузов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by