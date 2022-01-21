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Резвящийся поблизости кот не смог сбить пушистого брата с умиротворенного состояния. Только взгляните, какая выдержка! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Пушистик из приведенного видео демонстрирует потрясающую выдержку и спокойствие. Кот решил вздремнуть в углублении крыши домика для игр, в то время как его более активный брат решил устроить гонки внутри. На историю
Казалось бы, совсем недалеко, по ощущениям, проходит небольшое землетрясение, однако сонному настроению кота это, похоже, совсем не мешает.
Ролик с познавшим дзен котом быстро обрел популярность в Сети, собрав большое количество комментариев и развеселив интернет-пользователей.
Фото: pixabay
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Резвящийся поблизости кот не смог сбить пушистого брата с умиротворенного состояния. Только взгляните, какая выдержка! (ВИДЕО)
Пушистик из приведенного видео демонстрирует потрясающую выдержку и спокойствие. Кот решил вздремнуть в углублении крыши домика для игр, в то время как его более...
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