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По следам автобиографии Коласа. Как найти самую аутентичную поэтическую обитель? Строим маршрут по малой родине песняра к его юбилею
Источник материала: ОНТ
Окинчицы, Ласток, Альбуть, Смольня – «места силы», в которых нужно побывать каждому белорусу хотя бы раз в жизни. Сегодня на Столбцовщине обсудили подготовку к 140-летию Якуба Коласа. Это одна из самых знаменательных дат Года исторической памяти. По увековечению имени песняра, а также сохранению его наследия в стране и мире сделано немало – предстоит столько же.
Маршрут не построен. Оказывается, навигатор не всё знает. Ласток – как раз такая локация. Хорошо, что ещё есть указатели. По следам автобиографии Коласа: «глухое месца – поле, навокал лес ды адна толькі сядзіба». Самая аутентичная из поэтических.
Первозданность – в этом уникальность и притягательность Ластка. 2,5 гектара – музей под открытым небом. Хата «в гладкий угол» 1885 года. Сейчас экспозиция в ней закрыта по техническим причинам. Требуется не только капремонт зданий. Очень серьёзное дело.
Символический «Шлях Коласа» по его Принеманью начинается отсюда. Окинчицы – «колыбель» классика. Он родился 3 ноября 1882-го. Век спустя лесничёвку воссоздали. Сегодня к быту предков прикоснулся руководитель главного культурного ведомства.
Лесничёвка Альбуть. Она же – Поречье в национальном эпосе «Новая зямля». Под дубом тем Костусь Мицкевич написал своё первое стихотворение. Ему было 12 лет. Как сохранить и отметить знаменитое дерево – обсудили идеи. И обязательно отметят.
О Коласе в Столбцах говорят – наше всё! В его честь улицы, библиотеки, муралы на фасадах домов. Только памятника до сих пор не было. Осенью 3-метровая фигура песняра займёт своё почётное место в этом районе.
«Сердце» всего поэтического края – хутор Смольня. Здесь под липами 110 лет назад сидели Колас и Купала. Первая встреча больше чем поэтов. Им было по 30. В этот Год исторической памяти – по 140. Маршрут построен – едем!
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По следам автобиографии Коласа. Как найти самую аутентичную поэтическую обитель? Строим маршрут по малой родине песняра к его юбилею
Окинчицы, Ласток, Альбуть, Смольня – «места силы», в которых нужно побывать каждому белорусу хотя бы раз в жизни. Сегодня на Столбцовщине обсудили подготовку к...
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