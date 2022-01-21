По следам автобиографии Коласа. Как найти самую аутентичную поэтическую обитель? Строим маршрут по малой родине песняра к его юбилею

Источник материала: ОНТ

Окинчицы, Ласток, Альбуть, Смольня – «места силы», в которых нужно побывать каждому белорусу хотя бы раз в жизни. Сегодня на Столбцовщине обсудили подготовку к 140-летию Якуба Коласа. Это одна из самых знаменательных дат Года исторической памяти. По увековечению имени песняра, а также сохранению его наследия в стране и мире сделано немало – предстоит столько же.





Маршрут не построен. Оказывается, навигатор не всё знает. Ласток – как раз такая локация. Хорошо, что ещё есть указатели. По следам автобиографии Коласа: «глухое месца – поле, навокал лес ды адна толькі сядзіба». Самая аутентичная из поэтических.

Евгений Шавель, заведующий филиалом Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Тут ёсць грыбнікі. Тут праходзяць рыбакі. Праходзяць зацікаўленыя людзі. Студэнты на мінулым тыдні – пешшу па ўсім нашым мемарыяльным сядзібам. Асноўная праблема – дабрацца сюды вельмі і вельмі складана. Дарога, па якой мы сёння ехалі, толькі выклікае захапленне ў аматараў бездарожжа».

Первозданность – в этом уникальность и притягательность Ластка. 2,5 гектара – музей под открытым небом. Хата «в гладкий угол» 1885 года. Сейчас экспозиция в ней закрыта по техническим причинам. Требуется не только капремонт зданий. Очень серьёзное дело.

Ирина Матяс, директор Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Беларусам пашанцавала мець такія цудоўныя мясціны, якія звязаны з імем Якуба Коласа. І за імі павінны, канешне ж, даглядаць. Міністэрства культуры выдаткавала фінансаванне на гэты юбілейны год. У першую чаргу прывядзем знешні выгляд у парадак нашых 4 сядзібаў».

Символический «Шлях Коласа» по его Принеманью начинается отсюда. Окинчицы – «колыбель» классика. Он родился 3 ноября 1882-го. Век спустя лесничёвку воссоздали. Сегодня к быту предков прикоснулся руководитель главного культурного ведомства.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: «У Год гістарычнай памяці мы павінны вельмі чула адносіцца да такіх месцаў. Таму што гэта наша аснова, наша спадчына, вялікая спадчына. Канешне, мы па кожнай сядзібе зразумелі тыя работы, якія павінны правесці».

Лесничёвка Альбуть. Она же – Поречье в национальном эпосе «Новая зямля». Под дубом тем Костусь Мицкевич написал своё первое стихотворение. Ему было 12 лет. Как сохранить и отметить знаменитое дерево – обсудили идеи. И обязательно отметят.

О Коласе в Столбцах говорят – наше всё! В его честь улицы, библиотеки, муралы на фасадах домов. Только памятника до сих пор не было. Осенью 3-метровая фигура песняра займёт своё почётное место в этом районе.

«Сердце» всего поэтического края – хутор Смольня. Здесь под липами 110 лет назад сидели Колас и Купала. Первая встреча больше чем поэтов. Им было по 30. В этот Год исторической памяти – по 140. Маршрут построен – едем!

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