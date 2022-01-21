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Что произойдет с организмом, если принимать контрастный душ ежедневно

21.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что произойдет с организмом, если принимать контрастный душ ежедневно

Если грамотно подойти к процедуре закаливания, это укрепит организм, поможет разогнать обмен веществ, стать устойчивее к вирусным заболеваниям и наладить сон. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление врача-терапевта Анны Ефимовой.

Специалист посоветовала начать с простых обливаний холодной водой. Она посоветовала не устраивать ледяной душ в первый же день, так как это чревато простудой. Для начала следует понизить температуру воды на пару градусов. Через неделю – еще на два градуса, советует Ефимова.

Перед тем, как устраивать себе контрастный душ, нужно согреться под теплой водой в течение пяти минут, советует эксперт. После этого нужно 15 секунд постоять под прохладной водой, затем погреться 15 секунд под теплой. Так нужно сделать трижды, постепенно доводя длительность каждого сеанса до 40-60 секунд.

Фото: pixabay

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Если грамотно подойти к процедуре закаливания, это укрепит организм, поможет разогнать обмен веществ, стать устойчивее к вирусным заболеваниям и наладить сон. Об...
 
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