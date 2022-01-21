Дипотношениям Беларуси и Китая – 30 лет. Рассказываем о совместных проектах, которым нет аналогов

Источник материала: ОНТ

30 лет дипотношений Беларуси и Китая можно увидеть в конкретных производствах и проектах. Несмотря на абсолютно разную ментальность, подходы к работе оказались похожими. И есть проекты, которым просто нет аналогов в мире.





Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – один из самых ярких примеров таких отношений. 45 километров от Минска. На 60 гектарах стоят 14 заводов. Основной продукт, который здесь выпускают, – корма и добавки для животных. Аминокислоты, произведенные на БНБК, торгуются в потолке цен на мировой бирже. Все составляющие идеальные: хорошая белорусская экология, белорусская производственная дисциплина, отработанные китайские технологии.

Китайскую технологию производства аминокислот белорусам просто подарили. Благодаря дружбе президентов. Кстати, именно от Си Цзиньпина Александр Лукашенко получил первые поздравления в связи с переизбранием на должность в 2020-м. На следующий день БНБК открывали, слова поддержки передали прямо здесь.

За 30 лет дипотношений Беларусь и Китай ни разу не ссорились – вот такое достижение, если переводить с официального языка. У стран получалось придерживаться единого и внешнего вектора. Когда начались волнения в Казахстане, китайский лидер сделал заявление: Минск и Пекин вместе готовы поддерживать международный миропорядок. Никакие внешние силы не должны вмешиваться во внутренние дела государств. Силы ШОС собирались подключиться к миротворческой миссии. Не понадобилось.

Возвращаясь к аминокислотам. Есть ли аналоги таких производств в мире? Конечно. Те же россияне работают над своими формулами, но эффект пока не такой. Белорусы все рекомендации китайцев по организации выполнили «от и до». В мае отсюда уедут последние китайские строители. И все – вот инновационный, хорошо зарабатывающий белорусский завод стоит в центре страны. Производство только растет. В планах выпуск витаминов. Коллектив – больше тысячи человек, средний возраст – всего 35. Все – белорусы.

Как в спорте: если «бегать с сильными», прогресс идет быстрее. Так и здесь. «Бегая вместе с первой экономикой мира», у белорусов появляются исключительные возможности для роста. А у китайцев – партнерское государство в Европе. В китайской культуре очень ценно «разделять философию» – и у белорусов получается. Мы считаемся надежными, понимающими и стремящимися к развитию.

Пандемия в общие проекты, конечно, внесла свои корректировки. Но минимальные. Индустриальный парк «Великий камень» за последний год «дорос» до 85 компаний-резидентов из 15 стран мира. И это несмотря на COVID. В перспективе здесь будут жить 100 тысяч человек: сотрудники заводов, создатели стартапов и их семьи. Не только белорусы и китайцы – в экологически чистой зоне со всеми экономическими преференциями для бизнеса. Это такой маленький Сингапур, который тоже не возник бы без политической воли и грамотной реализации всех договоренностей на деле.

А если не об инновациях? А о более приземленном – сельское хозяйство. И здесь оборот между Беларусью и Китаем только прибавляет. Основные позиции – мясо и молоко. Кстати, теория о том, что в Китае молоко «не очень популярно» – просто миф. Современный Китай давно пробует все европейское, конечно, не забывая про свою традиционную кухню.

Агрокомбинат «Дзержинский» – крупный поставщик. Мясо птицы в Китай в основном идет отсюда. Знаете, что самое популярное? Все части крыльев – радует уличный стрит-фуд.

Не только кормить, но и развлекать. Совсем скоро Китай примет зимние Олимпийские игры. И официальный Пекин станет первым в истории, кто принимал Игры и зимой, и летом. Такие успехи стратегических партнеров не могут не радовать и не отражаться на росте совместных проектов, а значит, и росте уровня жизни белорусов.

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