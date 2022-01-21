Политолог Щёкин: эффективные действия ОДКБ в Казахстане возродили на Западе память о Советском Союзе

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия, являясь ядром ОДКБ, провели оперативное планирование и вовремя помогли стабилизировать обстановку в Казахстане после террористической интервенции. Эти эффективные действия возродили на Западе память о Советском Союзе. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин.

Николай Щёкин: «Эффективные и филигранные действия ОДКБ возбудили у коллективного Запада память о Советском Союзе. Они же в коматозное состояние вошли, они были в шоке. Заметьте, каждый второй говорил о Советском Союзе. Они поняли, что даже без тех республик, которые есть, прежде всего Союзное государство, Лукашенко и Путин в состоянии геополитически изменить мир. Проблема Казахстана заключается еще и в том, что у нас очень много экспертов, которые красиво и вольно себе позволяли говорить о Евразийстве гумилевском. А получилась пустышка – в том плане, что все это лишь теория, ни чем не наполненная категория. А Казахстан – субъект международного права. Гумилевское Евразийство потерпело крах, потому что все это время, 30 лет, все, кто говорил о Евразийстве, они говорили о своих амбициях в этом Евразийстве. Но не заметили страну, людей, государство суверенное. Так вот, прежде чем говорить о каких-то союзных государствах, надо самому стать нормальным, независимым, стабильным государством. Как вы думаете, почему Александр Григорьевич Лукашенко по поводу Союзного государства столько в протяжку давал, не только потому что это его была идея, не только потому что Ельцин, Березовский, Чубайс сколько нам вредили. Они испугались Президента нашего. Ну хорошо, что Лукашенко сделал? Подождем, когда Россия созреет. И в прошлом году это не мы попросили, это они созрели, они поняли, что они без Беларуси ни то что Евразийство, Казахстан… Ведь речь идет не о мощи военной российской, а идет речь о психологическом, ментальном, историческом пространстве национального интереса России. А без нас там невозможно сделать ничего. Лукашенко выдержал эту философскую паузу. И когда там поняли, в Кремле – ни Президент к ним ездил, они приглашали нас. Это надо понимать. А Казахстан попал в этом смысле в вилы такие: и Евразийство не помогло, потому что это пустышка оказалась, теория. Книги написали, а дальше что? Кто-нибудь приезжал к тому же Назарбаеву, пояснял ему: товарищ президент, что вы будете с этой территорией делать, когда под боком Китай, Россия? Какое Евразийство, люди? Там 20 миллионов людей, которые могли сегодня быть убиты. Ведь в мире еще подобных интервенций не было. В чем еще специфика этой интервенции в Казахстан, ведь начали с отрезания голов, головы резали! Вот вам и ответ. В этом смысле, наверное, Республика Беларусь и Россия, которые являются ядром ОДКБ, сделали просто великолепный ход конем. Я бы сказал, сицилианская защита. Это всех повергло в шок. Вроде бы они должны были спутать карты, а спутали мы. За 24 часа поднять группировку такую, перевезти! Речь о готовности, во-первых, помочь. Ведь не каждая европейская страна, как Беларусь, готова помочь восточной стране».