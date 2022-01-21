Продукты, которые снизят риск инфаркта, перечислил эксперт

Источник материала: ОНТ

О полезных продуктах, которые могут облегчить работу сердечно-сосудистой системы, рассказала диетолог-нутрициолог Лера Лавски, пишет РИА «Новости».

По словам эксперта, сердечно-сосудистые заболевания находятся в топ-3 основных причин смертности в мире, подчеркнула эксперт. В связи с этим очень важно заниматься здоровьем сосудов, следить за артериальным давлением и контролировать уровень холестерина.

Лера Лавски подчеркнула важность потребления Омега-3 жирных кислот. В связи с этим, считает диетолог, красную рыбу дикого отлова, семена льна и кедровые орехи нужно потреблять не реже трех раз в неделю.

Чтобы снизить уровень холестерина, специалист посоветовала каждый день употреблять в сыром виде лук и чеснок. Также в рацион питания стоит включить бобовые, субпродукты и хлеб грубого помола.

Фото: pixabay





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