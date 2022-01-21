Николай Щёкин: нация может состояться при наличии исторической памяти, проект новой Конституции Беларуси – порождение исторической памяти

Источник материала: ОНТ

Проект новой Конституции Беларуси уникален, он создает уникальную историческую связь времен и народов, которые проживали на территории нашей страны. Можно сказать, что этот проект Основного закона – это порождение исторической памяти. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин.

Николай Щёкин: «Мы так часто говорили об истории. У нас же все знают историю. А на самом деле получилось все наоборот, эффект обратный. Вроде бы ту историю знаем, но проблема в том, что история имеет очень много интерпретаций. А нация, вообще любая нация, может состояться только тогда, когда есть историческая память. Вот почему сейчас, кстати, в Казахстане и проблемы: там нет исторической памяти. Этот проект Конституции [Беларуси] – это порождение исторической памяти. Связь Евфросинии Полоцкой и Митрополита Филарета, связь Франциска Скорины и Рыгора Барадулина. То есть эта Конституция создает уникальную историческую связь времен и народов, которые проживали на территории Беларуси. Подобных вещей нет еще в мире. Мы рискнули на это пойти. А рискнули потому, что за это нас будут бить, сильно бить. Ведь помните, когда ввели в прошлом году праздник День народного единства, 17 числа, ведь идея сама витала давно уже. Но я понимаю Главу государства, Президента. Ему надо было решить. Он выжидал, что соседи благоразумны будут, пойдут на какой-то договор с нами, чтобы мы историю эту не кромсали, не делили. Они поступили по-другому. Президенту пришлось философски для себя решить, как историку, даже с точки зрения Гегелевской философии. Диалектика традиций и инноваций. И он рискнул пойти на то, чтобы объявить День народного единства. Почему рискнул? Потому что он знал отлично, это мы еще не догадывались, как нас после этого будут сильно ненавидеть».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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