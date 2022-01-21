Школьники Могилевщины создают макеты сожженных фашистами деревень

Источник материала: ОНТ

В Год исторической памяти в школах Могилёвской области реализуется большой проект. Ребята создают макеты испепелённых фашистами белорусских сёл. Это работа с архивами, краеведами, очевидцами. Ирина Недобоева увидела экспонаты ещё до открытия выставки.





Дома с соломенными крышами, ферма, яблоневый сад. Тимофей Пресный и Надежда Дежурная старательно мастерят каждую деталь большого проекта. На макете – довоенный облик деревни Дубинка. Во время Великой Отечественной её стёрли с лица земли фашистские каратели. К созданию макета сожжённой деревни подключилась вся Вендорожская школа.

Тимофей Пресный: «Я тут делал животных, людей, колодец. Моя бабушка делала дома. Мне эта работа понравилась, я решил помочь ей. Меня так увлекла эта работа, что я вылепил всё за день».

Надежда Дежурная: «Когда я представляю, что в моей деревне сгоняли людей и сжигали, меня берёт ужас. Потому что они ни в чём не виноваты. А ещё мне страшно от того, что это происходило в моей деревне».

В Дубинке фашисты учинили поистине бесчеловечное зверство. В феврале 1943 года каратели фактически дотла испепелили деревню. 186 мирных жителей сожгли заживо. А те, кто чудом уцелел, пронесли этот ужас войны в памяти через всю жизнь.

Александра Тихоновна Петровская – единственный очевидец страшных событий в Дубинке. В 1943-м ей было 6 лет. Но этот трагический день помнит в деталях. Как и то, как тяжело восстанавливали из руин родную деревню.

Александра Петровская: «Мы через дорогу перебежали и легли в борозду с мамой. И так пролежали до вечера. А пули свистали низко-низко. Детки, вы должны ценить память. Это люди, которые отдали свои жизни за ваше будущее хорошее».

Когда начинали работу над проектом, и представить не могли, насколько сложной и глубокой она окажется в итоге. По воспоминаниям Александры Тихоновны создали карту деревни. По архивным фотокарточкам изучили внешний облик сельских домов и хозяйственных построек. Полтора месяца кропотливой работы над созданием макета – и вот довоенная Дубинка.

Вячеслав Орловский, директор Вендорожской средней школы: «Было очень важно для наших детей прикоснуться к этой истории, исторической памяти о своих земляках. Связь времён, связь поколений. Чтобы они помнили, чтобы их дети помнили. Этот проект – большое подспорье в нашем гражданско-патриотическом воспитании».

В большом проекте по увековечению памяти сожжённых деревень участвуют порядка 60 школ Могилёвщины. Все макеты станут частью большой экспозиции в Могилёвском музее имени Павла Масленикова. Для организаторов (областного совета ветеранов) такой живой отклик подрастающего поколения – залог сохранения исторической памяти.

Валерий Еленский, заместитель председателя Могилёвского областного совета ветеранов: «В Год исторической памяти важно привлечь внимание не только к правде о Великой Отечественной войне, но и к памяти о безвинно убитых и сожжённых мирных жителях Могилёвской области. И все мы должны быть едины, помнить уроки и не допускать, чтобы вновь пришла война».

Трагическую участь Хатыни на Могилёвщине разделили порядка 130 сёл. Это населённые пункты, уничтоженные вместе с мирными жителями. Всего же за время Великой Отечественной войны фашистские каратели сожгли 1655 деревень. Порядка полусотни так и не восстановили.

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