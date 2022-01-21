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Школьники Могилевщины создают макеты сожженных фашистами деревень
Источник материала: ОНТ
В Год исторической памяти в школах Могилёвской области реализуется большой проект. Ребята создают макеты испепелённых фашистами белорусских сёл. Это работа с архивами, краеведами, очевидцами. Ирина Недобоева увидела экспонаты ещё до открытия выставки.
Дома с соломенными крышами, ферма, яблоневый сад. Тимофей Пресный и Надежда Дежурная старательно мастерят каждую деталь большого проекта. На макете – довоенный облик деревни Дубинка. Во время Великой Отечественной её стёрли с лица земли фашистские каратели. К созданию макета сожжённой деревни подключилась вся Вендорожская школа.
В Дубинке фашисты учинили поистине бесчеловечное зверство. В феврале 1943 года каратели фактически дотла испепелили деревню. 186 мирных жителей сожгли заживо. А те, кто чудом уцелел, пронесли этот ужас войны в памяти через всю жизнь.
Александра Тихоновна Петровская – единственный очевидец страшных событий в Дубинке. В 1943-м ей было 6 лет. Но этот трагический день помнит в деталях. Как и то, как тяжело восстанавливали из руин родную деревню.
Когда начинали работу над проектом, и представить не могли, насколько сложной и глубокой она окажется в итоге. По воспоминаниям Александры Тихоновны создали карту деревни. По архивным фотокарточкам изучили внешний облик сельских домов и хозяйственных построек. Полтора месяца кропотливой работы над созданием макета – и вот довоенная Дубинка.
В большом проекте по увековечению памяти сожжённых деревень участвуют порядка 60 школ Могилёвщины. Все макеты станут частью большой экспозиции в Могилёвском музее имени Павла Масленикова. Для организаторов (областного совета ветеранов) такой живой отклик подрастающего поколения – залог сохранения исторической памяти.
Трагическую участь Хатыни на Могилёвщине разделили порядка 130 сёл. Это населённые пункты, уничтоженные вместе с мирными жителями. Всего же за время Великой Отечественной войны фашистские каратели сожгли 1655 деревень. Порядка полусотни так и не восстановили.
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В Год исторической памяти в школах Могилёвской области реализуется большой проект. Ребята создают макеты испепелённых фашистами белорусских сёл. Это работа с...
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