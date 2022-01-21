«В Казахстане мы увидели, как происходит террористическая интервенция, финансируемая коллективным Западом» – мнение эксперта

Источник материала: ОНТ

Недавние события в Казахстане – пример того, что могло случиться в августе 2020 года в Беларуси. На несколько дней нормы морали и права оказались за гранью. Но на Западе говорят о «мирных протестах» в Казахстане, о вопросах законности приглашения сил ОДКБ. Подобная риторика подпитывается ожиданиями на смену власти в стране, ведь именно Запад профинансировал террористическую интервенцию в Казахстан. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин.

Николай Щёкин: «Мы увидели в оригинале, как происходит террористическая интервенция, финансируемая коллективным Западом. Это была интервенция. Группы террористические из Кыргызстана, из Афганистана. Обещали нам подарок американцы после Афганистана? Вот он, этот подарок. Плюс – латентные, которые там были. Это интервенция была самая настоящая. А почему такая реакция с Запада? Они ждали другого заявления, они думали, что за два дня будет другой руководитель там, он попросит войти НАТО туда. Вся проблема Казахстана в том, что у них нет исторической памяти. Вы заметили одну очень интересную особенность? В своих пяти выступлениях Токаев ни разу не произнес фразу “единство Казахстана”. Это символично. У нас Глава государства постоянно [говорит], с 1994 года: “единство белорусского народа”, “единство нации”. А там нет этих слов! Вот в чем проблема. Они измеряют свою деятельность современной историей, то есть политтехнологиями. Но не традициями, не ценностями. Вот это двоевластие, которое там произошло, это политическая элита и экономическая. Ведь они хвастались, что у них экономическая элита обучалась в Лондоне. Вот оно и пришло».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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