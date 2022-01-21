Политолог Николай Щёкин: Беларусь – социальное государство, это наша идеология и наша сверхидея

Источник материала: ОНТ

Беларусь – социальное государство, но будет ли гарантировать новая Конституция сохранение данного принципа? На эту тему в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассуждал кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин.

Николай Щёкин: «Новая Конституция – это вообще идеологема социального государства. Проект Конституции пропитан социальной материей. Все там направлено на человека, на гражданина. Дойти до каждого и сделать комфортную жизнь каждому. Но при этом там тут же пишется – будьте так любезны, и государству что-то отдать. Это и есть партнерство. Это и есть зачатки гражданского общества. Может быть, мы будем первые в мире, кто хотя бы создаст условия благодаря этому проекту Конституции для зарождения именно гражданского общества. Того самого, о котором так много пишется, говорится. Но его пока нигде в мире нет. Кто-то там кичился, что в США есть гражданское общество. Мы увидели его там, увидели его в Украине, в Казахстане, в Афганистане, в Европе. В Берлине, в Париже – везде гражданское общество, с гражданскими дубинками, резиновыми пулями, с гражданским локдауном, с миллионами смертей гражданскими и голодом. Тоже гражданское, все по-гражданскому. Так вот, этот проект Конституции, поверьте мне как философу и как историку, как человеку, который знает изнутри систему госуправления вообще в принципе, эта Конституция лет через 5-10 станет эталоном для многих стран в мире. И будет образцом – не просто для подражания, а для отстаивания личных и общественных интересов в партнерстве, достойной жизни человека. К сожалению, пока там нет в проекте по поводу 47 статьи, об инвалидах. Написано “улучшить жизнь”. Надо написать “достойную жизнь”. Потому что социальное государство – это наше самое главное достижение. Но это достижение было создано в период становления белорусской государственности. А теперь мы перешли к этапу укрепления суверенитета и белорусской государственности. Может быть, где-то и новой модели Беларуси».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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