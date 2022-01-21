Пережил культурный шок и стеснялся английского . Как гомельчанин бесплатно учился в четырех странах

Источник материала: Myfin



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– Многие уверены – чтобы учиться за границей, нужно иметь богатых родителей или быть вундеркиндом. Но это вовсе не обязательно.

Я учился в обычной гомельской школе, а к окончанию университета обеспечивал себя сам. Мы с другом организовали курсы по английскому в детских садах, а потом купили два компьютера и стали проводить занятия по компьютерной грамотности. Идея выросла в образовательный центр.

Все это не помешало мне четыре раза уехать учиться за границу бесплатно.

Просто я считаю, что образование – это очень важно. Оно дает хороший старт – окружение, кругозор. А зачем платить, если есть возможность учиться бесплатно?

«Все началось с газетного объявления»

Мое обучение за рубежом началось недалеко – в России. В 2003 я наткнулся на информацию в газете о стипендии Московской высшей школы социальных и экономических наук. И прошел. Мне на год выделили общежитие в Москве и платили стипендию около $200. На жизнь вполне хватало.

Прошло несколько лет, и меня понесло учиться снова – на этот раз по стипендии министерства экономики Германии для менеджеров белорусской экономики. Жильем, питанием и всем необходимым нас обеспечивали. Мы с другом четыре недели ездили по немецким предприятиям и смотрели, как они устроены. Восхитило, что уже тогда многие процессы были автоматизированными.

Когда я вернулся, мой бизнес стал активно расти. Откуда брать новые знания? Ответ я уже знал – открыл газету и нашел объявление про стипендию Muskie на обучение МВА в США. Степень MBA стоила там порядка $100 тысяч. За год я подтянул английский, заполнил анкеты и прошел собеседование.

Это было чем-то невероятным. Я думал, что получить MBA в Америке белорусу просто невозможно.

Два года я учился в государственном университете Миннесоты и получал стипендию в размере $1000. Этой суммы было более чем достаточно. Некоторые даже умудрялись высылать деньги родителям. Например, моя знакомая из Азербайджана так помогала своей семье.

«Нужно просто рискнуть»

Как попасть на учебу бесплатно? Путь везде одинаковый. Сначала вы выбираете стипендию – проверяйте, кто ее учредитель, какие цели он преследует, как отбирает кандидатов.

Чаще всего стипендию могут получить талантливые люди, у которых недостаточно средств.

Может показаться, что средний белорусский менеджер или предприниматель не попадает под этот критерий, но это не так. Насколько мне известно, многие вузы с мировым именем считают низким доход ниже 60 тысяч долларов в год.

Но даже если финансовой нужды нет, право учиться бесплатно можно завоевать за академические и спортивные успехи, активную общественную жизнь и даже необычное хобби.

Не думайте, что ваших талантов недостаточно, – советую рискнуть и попробовать.

Полезно готовиться заранее и «подтянуть» разные сферы жизни – например, записаться волонтером и помогать животным или бездомным, освоить игру на музыкальном инструменте или поучаствовать в спортивном марафоне.

«Стипендия – это долг обществу»

И все же, зачем кто-то оплачивает вашу учебу? Об этом до сих пор спрашивают меня знакомые. Каждый из учредителей стипендии преследует свои цели.

Меценаты чаще всего хотят отдать долг обществу. Университеты заинтересованы учить самых мотивированных бесплатно, поскольку те в будущем их отблагодарят. А через госстипендии власти хотят повысить лояльность к стране.

«В ход шла и помощь ветеранам, и соревнования по шахматам»

Путь для получения стипендии почти всегда одинаковый. Первым делом я заполнял анкету, где рассказывал про опыт работы, учебы, хобби и так далее. Тут главное не врать, а четко рассказывать без воды, но так, чтобы это цепляло. Например, писать не просто «помогал животным», а «помог 25 котам и собакам найти дом – запустил в интернете социальную рекламу и сделал фотографии животных с креативными подписями».

Потом нужно написать мотивационное письмо и порассуждать на заранее сформулированный вопрос. Например, рассказать, почему должны выбрать именно вас или вспомнить главное жизненное достижение. На собеседовании придется отвечать на вопросы по анкете и письму. Комиссия замечает, когда человек слукавил и писал не сам.

Не стоит бояться рассказывать про достижения даже школьных лет. Я вот писал, как помогал ветеранам и выступал на соревнованиях по шахматам.

Многие учредители стипендий запрашивают рекомендательные письма с места работы, учебы или других организаций. Комиссии часто не так важно, что там написано, как сама личность того, кто написал хорошие слова. Я заранее договаривался с преподавателями, партнерами и хорошими знакомыми по бизнесу о том, что при случае могу обратиться к ним за рекомендацией.

Финальный этап отбора – собеседование. Членам комиссии важно прощупать ход мыслей потенциального кандидата, убедиться, что он справится с нагрузкой и ему можно доверять. Не нужно стесняться – комиссия очень любит, когда ей тоже задают вопросы и получается живой диалог.

И все же, получение стипендии – это лотерея. Мой знакомый несколько раз пытался пройти отбор. Первый раз он сделал это успешно, но по личным причинам не смог поехать. Во второй раз он стал запасным кандидатом. А в третий ему и вовсе отказали. Хотя все эти годы человек рос профессионально, увеличивал свои жизненные достижения, но ему просто не везло. Я вот поехал учиться в США со второй попытки, а до этого становился запасным кандидатом.

«Больше всего страдал от плохого английского»

Финансовых сложностей за рубежом я не испытывал – стипендий хватало. Но было морально тяжело. Очень не хватало родных и друзей, а еще привычных для меня мест – парикмахерской, спортивного зала.

Я переживал культурный шок, настолько все казалось продвинутым. Когда возвращался домой в Беларусь, снова переживал шок, но уже обратный.

Страдал еще и от того, что мой английский был гораздо хуже, чем у многих студентов. Пока придумывал, что сказать, ребята уже успевали перейти к другой теме. Но все меня подбадривали.

Мне первое время помогала девушка по партнерской программе. Мы ходили с ней в магазин, общались по каким-то бытовым вещам. Помню, как она советовалась с другими, как бы меня не обидеть, потому что не понимает, что я говорю.

Позже я понял – если вам говорят, что у вас хороший английский, то это совершенно не так. Просто люди не хотят обидеть. Действительно высокий уровень языка никто не замечает, его воспринимают как норму.

В Великобритании, на стипендии британского правительства Chevening на Master of Arts in Electronic Business Management, я остро ощущал, что такое разлука с семьей, поскольку к тому времени женился. Именно там я узнал, что жена беременна двойней. Эта прекрасная новость вдохновила меня открыть свою первую английского школу в Минске и назвать ее EnglishPapa.

Еще я успевал немного путешествовать и смог объехать всю Англию. А вот на дела по бизнесу времени не хватало. Приходилось делегировать все партнеру. Сейчас все могло быть иначе, а тогда еще технологии не были так развиты.

Недавно я словил себя на мысли – почему бы не пойти дальше учиться по стипендии в докторантуру? Но понимаю, что сейчас принесу больше пользы, если буду делиться своим опытом и знаниями с другими – веду блог, написал книгу об образовании за границей. Очень хочется, чтобы больше людей могло получить качественное образование.

