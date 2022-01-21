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«Тема неожиданно выстрелила». Как парень из Минска заполняет офисы и квартиры... мхом
21.01.2022 08:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Фикус в горшке, герань на окне, искусственные розы в вазе — это уже не то что немодно, а даже моветон. В современные квартиры и офисы постепенно приходит фитодизайн - создание композиций из живых и искусственных растений в интерьере. Предприниматель из Минска Адриан Храпицкий и его проект
«Тогда немногие знали, что это вообще такое»
Заняться бизнесом Адриан решил в 2018 году — тогда он был выпускником Белорусской государственной академии искусств.
— Проходил практику в компании, которая занималась светоиллюминацией и поставками материалов для озеленения. Через них-то я и пришел в фитодизайн, — вспоминает молодой человек. - Это направление и сейчас в Беларуси не особо распространено, а 3 года назад, что это такое, знали вообще немногие.
Через некоторое время компания перестала заниматься этой темой — а я, наоборот, загорелся!
Тем более, что по диплому я — экспозиционный дизайнер. Вот и решил стартовать свой бизнес.
Адриан Храпицкий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, нашел поставщиков мха, живых и искусственных растений — и открыл студию дизайнерского озеленения.
— Первоначально компания называлась «Зелень.бел», потом ее переименовали в GreenWall («Зеленая стена»). Сейчас это можно назвать семейным бизнесом: мне помогают жена, родственники, даже друзья. Привлекаю их под различные заказы, но постоянным работником являюсь только я. К нам обращаются дизайнерские бюро — и мы создаем озеленение под их идеи.
Дизайнеры озеленяют дома и офисы живыми и искусственными растениями, а также работают со стабилизированным мхом.
— Это натуральный мох, чаще всего ягель, из которого убирается влага, а вместо нее добавляется раствор глицерина или минеральных солей.
В таком виде он сохраняет привлекательный внешний вид до 10 лет.
Стабилизированный мох гипоаллергенен, не требует ухода и обработан антистатиком от пыли, — объясняет Адриан Храпицкий.
Первые вложения в его бизнесе, вспоминает парень, потребовались на сайт проекта.
— Мы заняли у знакомых около $ 1000 на разработку сайта. Это. несомненно, окупилось: именно с сайта к нам пришли клиенты. Среди них были банки, крутые рестораны, серьезные компании — например, Cocа-Cola. Мы начали делать довольно большие дизайнерские проекты, потихоньку продвигались на рынке. А дальше заработало сарафанное радио: знакомые дизайнеры и студии доверили нам как подрядчикам свои проекты и стали рекомендовать другим клиентам.
Потом Адриан начал развивать профиль проекта в Instagram.
— Занимался созданием контента и продвижением проекта я сам. Тестировал различные предложения для рынка, писал информационно-развлекательные посты про наши изделия и материалы. Помню, очень хорошо «зашла» тема про фитосоты из мха в виде шестигранников — и этот элемент озеленения в интерьере стал появляться в офисах и домах. На таргетированную рекламу уходило до $ 500 в месяц — и в принципе это были небольшие затраты относительно полученной прибыли, — считает основатель бизнеса.
Со временем у компании появилась мастерская в центре Минска.
— Помещение довольно просторное — это очень удобно для выполнения больших заказов, хранения материалов и изделий. Аренда обходится в 1200 бел. рублей ($ 460) в месяц.
«Эта тема выстрелила»
За три года работы целевая аудитория проекта серьезно изменилась, замечает Адриан.
— Вначале нашей ЦА был сугубо премиум-сегмент — компании, которые хотели в интерьере чего-то особенного. Чаще мы создавали масштабные проекты: фитостены, большие панно. Со временем на рынке появилось больше предложений от наших конкурентов, и продукт стал более популярным и доступным для людей. Теперь это уже не бизнес-, а частные заказчики: люди хотят небольшие изделия для создания уникальной атмосферы живой природы в доме. Эта тема выстрелила во всех сегментах.
Процесс работы строится следующим образом: компания заключает с заказчиком договор, получает предоплату. Далее проект согласовывают по материалам, форме, размерам. Неделя-две уходит на изготовление. Готовое изделие, в зависимости от сложности, устанавливает специалист или его просто отправляют клиенту.
Основные заказчики Адриана — из Минска, также есть заявки из Бреста, Гомеля, других белорусских городов. Обращаются и из России, Грузии.
— Был очень интересный заказ в Батуми: мы устанавливали большое панно из мха в отеле Hilton.
Изделие из стабилизированного мха в среднем стоит около $ 290 за квадратный метр. Если добавляется подсветка, рамка, дополнительные растения, то ценник растет.
— К примеру, три года назад средняя цена была около $ 350 за «квадрат». До 70% стоимости изделия составляли материалы — мох и клей, оплата труда, налоги, аренда. Остальные 30% — наш заработок. Даже несмотря на то, что это был экспериментальный бизнес, прибыль у меня была с самого начала: я минимизировал затраты, обходясь практически без наемной рабочей силы. Очень редко можем сработать в ноль или даже в минус: когда случается какой-то форс-мажор.
ИП работает по упрощенной системе налогообложения, Адриан платит государству 5% от выручки в месяц.
— Сейчас решаем, как будем работать в связи с изменениями в Налоговом кодексе. Придется платить ежемесячно уже 16% от дохода. Думаем о перерегистрации в ООО.
Еще одна статья расходов — изготовление изделий для выставок в интерьерных шоурумах:
— Часть клиентов приходит к нам из частных салонов. Чтобы сделать композицию изделие и выставить ее там, нужно потратить минимум 2−3 тысячи рублей (около $ 1000). Мы не платим за предоставление места в шоуруме, они — за композицию. Получается наше изделие украшает демонстрационную площадку, а мы получаем рекламу.
Предприниматель признает — не всегда у него все получалось гладко. Были и провалы:
— Мы всегда шли навстречу клиентам, но среди них попадались и недобросовестные: например, мы делали сложный проект, согласовывали его с заказчиком — а он брал готовый дизайн и с ним пропадал. И уже сам искал, как все это собрать, чтобы вышло дешевле. Некоторая часть проектов из-за этого «сливалась». К тому же, как я понимаю теперь, нужно было изначально открывать не ИП, а ООО — и работать с другими масштабами. Но у меня не было опыта ведения бизнеса и был страх, что ничего не получится.
Мне кажется, белорусам вообще присуща такая черта — мы чрезмерно стараемся минимизировать риски.
Сейчас у GreenWall в разработке новый сайт, на него уже потратили около 500 долларов. Первый сайт, созданный на старте, технически и морально устарел — и предприниматель решил, что выгоднее сделать новый, чем реанимировать прежний. Адриан надеется, что через месяц он заработает.
В планах молодого человека — создать ООО и нанять штат постоянных сотрудников.
— У меня много идей, как расширить бизнес, нужно время и руки. Я много ездил по миру и понимаю, что у фитодизайна — огромный потенциал. Например, мы запускали экспериментальный социальный проект — выращивание клубники или пряных трав в офисе или квартире. Растения находятся в фитомодулях, которые, как кашпо, размещены на стене. Полив — автоматический, что подходит для образа жизни современного, вечно занятого человека. Часто предлагаем эту идею IT-компаниям.
Параллельно занимаемся комплексным дизайном помещений: созданием различных декораций, фотозон, иллюминации, постоянно экспериментируем.
Хотим привлечь инвестора для создания в домах или общественных местах оранжерей с овощами и фруктами. Прикольно же: сразу и декор, и производство!
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Фикус в горшке, герань на окне, искусственные розы в вазе - это уже не то что немодно, а даже моветон. В современные квартиры и офисы постепенно приходит фитодизайн -...
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