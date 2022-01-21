«Тема неожиданно выстрелила». Как парень из Минска заполняет офисы и квартиры... мхом

Источник материала: ProBusiness



Адриан Храпицкий. Фото из архива героя

Фикус в горшке, герань на окне, искусственные розы в вазе — это уже не то что немодно, а даже моветон. В современные квартиры и офисы постепенно приходит фитодизайн ­- создание композиций из живых и искусственных растений в интерьере. Предприниматель из Минска Адриан Храпицкий и его проект GreenWall уже более 3 лет украшают офисы и квартиры арт-объектами из мха: картинами, панно, часами, картами, стенами, перегородками и т.д. Предприниматель рассказал «Про бизнес», насколько востребовано такое интерьерное решение в Беларуси и как он на нем зарабатывает.

«Тогда немногие знали, что это вообще такое»

Заняться бизнесом Адриан решил в 2018 году — тогда он был выпускником Белорусской государственной академии искусств.

— Проходил практику в компании, которая занималась светоиллюминацией и поставками материалов для озеленения. Через них-то я и пришел в фитодизайн, — вспоминает молодой человек. ­- Это направление и сейчас в Беларуси не особо распространено, а 3 года назад, что это такое, знали вообще немногие.

Через некоторое время компания перестала заниматься этой темой — а я, наоборот, загорелся!

Тем более, что по диплому я — экспозиционный дизайнер. Вот и решил стартовать свой бизнес.

Адриан Храпицкий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, нашел поставщиков мха, живых и искусственных растений — и открыл студию дизайнерского озеленения.



Фото из архива героя

— Первоначально компания называлась «Зелень.бел», потом ее переименовали в GreenWall («Зеленая стена»). Сейчас это можно назвать семейным бизнесом: мне помогают жена, родственники, даже друзья. Привлекаю их под различные заказы, но постоянным работником являюсь только я. К нам обращаются дизайнерские бюро — и мы создаем озеленение под их идеи.

Дизайнеры озеленяют дома и офисы живыми и искусственными растениями, а также работают со стабилизированным мхом.

— Это натуральный мох, чаще всего ягель, из которого убирается влага, а вместо нее добавляется раствор глицерина или минеральных солей.

В таком виде он сохраняет привлекательный внешний вид до 10 лет.

Стабилизированный мох гипоаллергенен, не требует ухода и обработан антистатиком от пыли, — объясняет Адриан Храпицкий.

Первые вложения в его бизнесе, вспоминает парень, потребовались на сайт проекта.

— Мы заняли у знакомых около $ 1000 на разработку сайта. Это. несомненно, окупилось: именно с сайта к нам пришли клиенты. Среди них были банки, крутые рестораны, серьезные компании — например, Cocа-Cola. Мы начали делать довольно большие дизайнерские проекты, потихоньку продвигались на рынке. А дальше заработало сарафанное радио: знакомые дизайнеры и студии доверили нам как подрядчикам свои проекты и стали рекомендовать другим клиентам.

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Фото из архива героя

Потом Адриан начал развивать профиль проекта в Instagram.

— Занимался созданием контента и продвижением проекта я сам. Тестировал различные предложения для рынка, писал информационно-развлекательные посты про наши изделия и материалы. Помню, очень хорошо «зашла» тема про фитосоты из мха в виде шестигранников — и этот элемент озеленения в интерьере стал появляться в офисах и домах. На таргетированную рекламу уходило до $ 500 в месяц — и в принципе это были небольшие затраты относительно полученной прибыли, — считает основатель бизнеса.

Со временем у компании появилась мастерская в центре Минска.

— Помещение довольно просторное — это очень удобно для выполнения больших заказов, хранения материалов и изделий. Аренда обходится в 1200 бел. рублей ($ 460) в месяц.

«Эта тема выстрелила»

За три года работы целевая аудитория проекта серьезно изменилась, замечает Адриан.

— Вначале нашей ЦА был сугубо премиум-сегмент — компании, которые хотели в интерьере чего-то особенного. Чаще мы создавали масштабные проекты: фитостены, большие панно. Со временем на рынке появилось больше предложений от наших конкурентов, и продукт стал более популярным и доступным для людей. Теперь это уже не бизнес-, а частные заказчики: люди хотят небольшие изделия для создания уникальной атмосферы живой природы в доме. Эта тема выстрелила во всех сегментах.

Процесс работы строится следующим образом: компания заключает с заказчиком договор, получает предоплату. Далее проект согласовывают по материалам, форме, размерам. Неделя-две уходит на изготовление. Готовое изделие, в зависимости от сложности, устанавливает специалист или его просто отправляют клиенту.



Фото из архива героя

Основные заказчики Адриана — из Минска, также есть заявки из Бреста, Гомеля, других белорусских городов. Обращаются и из России, Грузии.

— Был очень интересный заказ в Батуми: мы устанавливали большое панно из мха в отеле Hilton.

Изделие из стабилизированного мха в среднем стоит около $ 290 за квадратный метр. Если добавляется подсветка, рамка, дополнительные растения, то ценник растет.

— К примеру, три года назад средняя цена была около $ 350 за «квадрат». До 70% стоимости изделия составляли материалы — мох и клей, оплата труда, налоги, аренда. Остальные 30% — наш заработок. Даже несмотря на то, что это был экспериментальный бизнес, прибыль у меня была с самого начала: я минимизировал затраты, обходясь практически без наемной рабочей силы. Очень редко можем сработать в ноль или даже в минус: когда случается какой-то форс-мажор.



Фото из архива героя

ИП работает по упрощенной системе налогообложения, Адриан платит государству 5% от выручки в месяц.

— Сейчас решаем, как будем работать в связи с изменениями в Налоговом кодексе. Придется платить ежемесячно уже 16% от дохода. Думаем о перерегистрации в ООО.

Еще одна статья расходов — изготовление изделий для выставок в интерьерных шоурумах:

— Часть клиентов приходит к нам из частных салонов. Чтобы сделать композицию изделие и выставить ее там, нужно потратить минимум 2−3 тысячи рублей (около $ 1000). Мы не платим за предоставление места в шоуруме, они — за композицию. Получается наше изделие украшает демонстрационную площадку, а мы получаем рекламу.



Фото из архива героя

Предприниматель признает — не всегда у него все получалось гладко. Были и провалы:

— Мы всегда шли навстречу клиентам, но среди них попадались и недобросовестные: например, мы делали сложный проект, согласовывали его с заказчиком — а он брал готовый дизайн и с ним пропадал. И уже сам искал, как все это собрать, чтобы вышло дешевле. Некоторая часть проектов из-за этого «сливалась». К тому же, как я понимаю теперь, нужно было изначально открывать не ИП, а ООО — и работать с другими масштабами. Но у меня не было опыта ведения бизнеса и был страх, что ничего не получится.

Мне кажется, белорусам вообще присуща такая черта — мы чрезмерно стараемся минимизировать риски.

Сейчас у GreenWall в разработке новый сайт, на него уже потратили около 500 долларов. Первый сайт, созданный на старте, технически и морально устарел — и предприниматель решил, что выгоднее сделать новый, чем реанимировать прежний. Адриан надеется, что через месяц он заработает.



Фото из архива героя

В планах молодого человека — создать ООО и нанять штат постоянных сотрудников.

— У меня много идей, как расширить бизнес, нужно время и руки. Я много ездил по миру и понимаю, что у фитодизайна — огромный потенциал. Например, мы запускали экспериментальный социальный проект — выращивание клубники или пряных трав в офисе или квартире. Растения находятся в фитомодулях, которые, как кашпо, размещены на стене. Полив — автоматический, что подходит для образа жизни современного, вечно занятого человека. Часто предлагаем эту идею IT-компаниям.

Параллельно занимаемся комплексным дизайном помещений: созданием различных декораций, фотозон, иллюминации, постоянно экспериментируем.

Хотим привлечь инвестора для создания в домах или общественных местах оранжерей с овощами и фруктами. Прикольно же: сразу и декор, и производство!

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