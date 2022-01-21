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Литва официально продлила разрешение на применение военными спецсредств на границе

21.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литва официально продлила разрешение на применение военными спецсредств на границе

Литва же гуманность по отношению к просителям убежища проявлять не собирается. Расширенные полномочия военных на границе продлены. 

Им разрешается применять спецсредства в отношении беженцев, преследовать и задерживать тех, кто отказывается подчиниться. Кроме того, военные могут ограничивать на время доступ на определенную территорию и не пропускать транспорт. Дополнительные полномочия военные получили почти до середины мая.

С лета пограничники и силовики начали активно вытеснять беженцев в Беларусь, причем методы вызывают критику международных гуманитарных структур. Но в МВД Литвы официально заявили, что от этой практики отказываться не будут. 

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Литва же гуманность по отношению к просителям убежища проявлять не собирается. Расширенные полномочия военных на границе продлены.  Им разрешается применять...
 
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