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Литва официально продлила разрешение на применение военными спецсредств на границе
Источник материала: ОНТ
Литва же гуманность по отношению к просителям убежища проявлять не собирается. Расширенные полномочия военных на границе продлены.
Им разрешается применять спецсредства в отношении беженцев, преследовать и задерживать тех, кто отказывается подчиниться. Кроме того, военные могут ограничивать на время доступ на определенную территорию и не пропускать транспорт. Дополнительные полномочия военные получили почти до середины мая.
С лета пограничники и силовики начали активно вытеснять беженцев в Беларусь, причем методы вызывают критику международных гуманитарных структур. Но в МВД Литвы официально заявили, что от этой практики отказываться не будут.
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Литва же гуманность по отношению к просителям убежища проявлять не собирается. Расширенные полномочия военных на границе продлены. Им разрешается применять...
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