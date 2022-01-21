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Мужчина украл с перекрестка работающий светофор и попался

21.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина украл с перекрестка работающий светофор и попался

Житель Джокьякарты (Индонезия) украл с перекрестка работающий светофор. Об этом информирует World of Buzz.

В  полицию сообщили, что на одном из перекрестков города пропал светофор. Вскоре был задержан 27-летний подозреваемый. В доме родственника мужчины правоохранители нашли несколько демонтированных светофоров. Индонезиец пытался продать их в Сети.

Уточняется, что злоумышленник воровал светофоры под видом рабочего. Все происходило якобы в рамках запланированного ремонта. Как правило, светофоры демонтировали ночью.

Вещественными доказательствами совершенных преступлений послужили несколько столбов, контроллер для светофора, гаечный ключ и пикап. Всего речь идет о похищении светофоров с семи точек города. Продать украденное индонезиец не успел.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Pixabay

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Житель Джокьякарты (Индонезия) украл с перекрестка работающий светофор. Об этом информирует World of Buzz. В  полицию сообщили, что на одном из перекрестков города...
 
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