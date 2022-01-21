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Британские военные возглавят операцию по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш

21.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Британские военные возглавят операцию по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш

Британские военно-морские силы возглавят операцию по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш. 

Задача военных – наблюдение и перехват беженцев, которые пытаются пересечь пролив из Франции. Для многих такие попытки заканчиваются трагедией. Одна из крупнейших произошла в ноябре. Тогда погибли около 30 человек. Есть жертвы уже и в новом году. А по итогам прошлого около 52 тысяч беженцев пытались пересечь Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. В Париже такую цифру назвали рекордной.

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Британские военно-морские силы возглавят операцию по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш.  Задача военных – наблюдение и перехват беженцев, которые...
 
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