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Британские военные возглавят операцию по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш
Источник материала: ОНТ
Британские военно-морские силы возглавят операцию по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш.
Задача военных – наблюдение и перехват беженцев, которые пытаются пересечь пролив из Франции. Для многих такие попытки заканчиваются трагедией. Одна из крупнейших произошла в ноябре. Тогда погибли около 30 человек. Есть жертвы уже и в новом году. А по итогам прошлого около 52 тысяч беженцев пытались пересечь Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. В Париже такую цифру назвали рекордной.
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Британские военно-морские силы возглавят операцию по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Задача военных – наблюдение и перехват беженцев, которые...
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