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Красный Крест: более 700 человек остаются в кризисном центре под Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
В кризисном центре под Гродно остается более 700 человек. Это официальные данные Белорусского Красного Креста.
Для систематизации гуманитарной помощи проведена перепись. Ежедневно беженцы получают полторы-две тонны продуктов, около 500 кг бытовых средств, одежду и обувь. Все отработанные механизмы помощи продолжают действовать.
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В кризисном центре под Гродно остается более 700 человек. Это официальные данные Белорусского Красного Креста. Для систематизации гуманитарной помощи проведена...
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