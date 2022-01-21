Красный Крест: более 700 человек остаются в кризисном центре под Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

В кризисном центре под Гродно остается более 700 человек. Это официальные данные Белорусского Красного Креста.

Для систематизации гуманитарной помощи проведена перепись. Ежедневно беженцы получают полторы-две тонны продуктов, около 500 кг бытовых средств, одежду и обувь. Все отработанные механизмы помощи продолжают действовать.

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