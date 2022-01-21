Как правильно выбрать зубную пасту? Рекомендации стоматологов

Источник материала: ОНТ

В зубном деле что имеет важное значение? Не только знакомство с квалифицированным стоматологом, но и выбор пасты для чистки! Абразивность, состав, консистенция и вкус – нужно именно то, что подходит вам идеально. Сегодня в продаже представлены разные виды паст: отбеливающие, солевые, фторсодержащие. Действительно ли их названия соответствуют своему составу?

Знали ли вы, что в 5000 годах до нашей эры египтяне делали зубной порошок из золы, измельченных бычьих копыт, скорлупы и пемзы? Такой довольно необычный состав втирали в зубы пальцами. А вот в Древней Индии чистка зубов считалась религиозным обрядом. Будда уделял внимание не только философским учениям, но и уходу за зубами. Только в начале XX века появилась первая зубная паста, которая могла освежить дыхание и очистить зубы от налета. Сейчас же выбор зубных паст достаточно большой.

Татьяна Чижик, врач-стоматолог Центральной районной поликлиники Партизанского района №14 г. Минска: «При выборе пасты мы должны обращать внимание на то, для чего она нам нужна: это лечебная, профилактическая либо лечебная паста. Мы должны, исходя из этих показателей, посмотреть на состав пасты, чтобы правильно ее подобрать. Чаще всего, если человек не знает, какую пасту выбрать, то лучше ему прийти на прием к стоматологу, чтобы он подобрал, исходя из его проблем, пасту. Потому что сегодня ему паста нужна для профилактики, а завтра, возможно, – с целью лечения заболеваний полости рта».

Принято считать, что косметические средства, которые создаются для детей, безопаснее и лучше. И зубная паста не исключение. Детям до четырех лет выбирайте пасту, которая будет бережно очищать молочные зубы.

Татьяна Чижик, врач-стоматолог Центральной районной поликлиники Партизанского района №14 г. Минска: «Паста должна содержать фтор. По последним данным, для взрослых – 1500 ppm фтора. Чаще всего пасты содержат 1450 ppm фтора. Для детей до 6 лет надо покупать пасту с 1000 ppm фтора, потому что с 6 лет начинают прорезаться зубы, и тогда уже ребенок начинает использовать 1450 ppm фтора».

Кстати, использование одной и той же пасты может привести к снижению уровня защиты от бактерий. А все потому, что микробы привыкают к активным препаратам. Менять зубную пасту рекомендуют раз в два-три месяца.

Евгений Грошев, аспирант кафедры хирургической стоматологии БГМУ: «Иногда пациентам в зависимости от их проблем с полостью рта либо с зубами рекомендуется комбинированное использование паст, чтобы использовать и как лечебно, так и профилактически, либо решить сразу несколько проблем. Например, утром использовать один вид паст, а вечером использовать другой».

Ни реклама, ни раскрученный бренд, ни обещания на упаковке не гарантируют безопасность и полезность пасты. Обращайте внимание на то, что написано мелким шрифтом. Мел, глина, сода – это вещества, которые наносят вред эмали зубов. Ни в коем случае не покупайте пасту, если в составе видите SLS – он вызывает кровоточивость десен и образования язв и стоматитов.

ФОТО: pixabay.com

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