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Как правильно выбрать зубную пасту? Рекомендации стоматологов
Источник материала: ОНТ
В зубном деле что имеет важное значение? Не только знакомство с квалифицированным стоматологом, но и выбор пасты для чистки! Абразивность, состав, консистенция и вкус – нужно именно то, что подходит вам идеально. Сегодня в продаже представлены разные виды паст: отбеливающие, солевые, фторсодержащие. Действительно ли их названия соответствуют своему составу?
Знали ли вы, что в 5000 годах до нашей эры египтяне делали зубной порошок из золы, измельченных бычьих копыт, скорлупы и пемзы? Такой довольно необычный состав втирали в зубы пальцами. А вот в Древней Индии чистка зубов считалась религиозным обрядом. Будда уделял внимание не только философским учениям, но и уходу за зубами. Только в начале XX века появилась первая зубная паста, которая могла освежить дыхание и очистить зубы от налета. Сейчас же выбор зубных паст достаточно большой.
Принято считать, что косметические средства, которые создаются для детей, безопаснее и лучше. И зубная паста не исключение. Детям до четырех лет выбирайте пасту, которая будет бережно очищать молочные зубы.
Кстати, использование одной и той же пасты может привести к снижению уровня защиты от бактерий. А все потому, что микробы привыкают к активным препаратам. Менять зубную пасту рекомендуют раз в два-три месяца.
Ни реклама, ни раскрученный бренд, ни обещания на упаковке не гарантируют безопасность и полезность пасты. Обращайте внимание на то, что написано мелким шрифтом. Мел, глина, сода – это вещества, которые наносят вред эмали зубов. Ни в коем случае не покупайте пасту, если в составе видите SLS – он вызывает кровоточивость десен и образования язв и стоматитов.
ФОТО: pixabay.com
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В зубном деле что имеет важное значение? Не только знакомство с квалифицированным стоматологом, но и выбор пасты для чистки! Абразивность, состав, консистенция и...
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