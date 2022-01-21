Пациенту впервые в истории пересадили две почки свиньи

Источник материала: ОНТ

В США прошла первая в истории операция по пересадке человеку сразу двух почек свиньи. Перед трансплантацией геном животного подвергся коррекции, убраны вызывающие отторжение иммунной системой человека участки. Об этом информирует American Journal of Transplantation.

Отвергающий чужеродные органы человеческий иммунитет долгое время являлся одной из самых больших проблем трансплантологии. Ее смогли разрешить в начале прошлого десятилетия – генетики начали удалять гены, отвечающие за распознавание «свой-чужой».

Сначала сердце свиньи удалось пересадить бабуину, а после и смертельно больному человеку.

Сейчас 57-летнему мужчине с умершим мозгом удачно трансплантировали сразу две почки свиньи. Пациент впал в кому, но до этого пожертвовал свое органы и тело на благо науки. Ученые также заручились согласием родственников мужчины на проведение операции.

Трансплантация прошла успешно. Обе почки прижились и начали очистку крови от токсинов уже через полчаса после операции.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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