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Самая большая партия вакцины от COVID-19 прибудет из Китая сегодня
Источник материала: ОНТ
Сегодня из Китая прибудет рекордная партия вакцины – 3 миллиона доз препарата Vero Cell. Столько в нашу страну поступит впервые. Половину Минздрав закупил, вторая – передана безвозмездно. Сопроводительные документы подпишут руководитель Минздрава и Посол Китая в Беларуси.
Часть вакцины отправится на склады «Белфармации», остальное примет на хранение «Белтаможсервис».
Иммунизация в стране идет без перерывов. Полный курс прошли более 45% белорусов. За сутки – 1 726 новых пациентов. Все это на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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Сегодня из Китая прибудет рекордная партия вакцины – 3 миллиона доз препарата Vero Cell. Столько в нашу страну поступит впервые. Половину Минздрав закупил, вторая –...
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