Самая большая партия вакцины от COVID-19 прибудет из Китая сегодня

Источник материала: ОНТ

Сегодня из Китая прибудет рекордная партия вакцины – 3 миллиона доз препарата Vero Cell. Столько в нашу страну поступит впервые. Половину Минздрав закупил, вторая – передана безвозмездно. Сопроводительные документы подпишут руководитель Минздрава и Посол Китая в Беларуси.

Часть вакцины отправится на склады «Белфармации», остальное примет на хранение «Белтаможсервис».

Иммунизация в стране идет без перерывов. Полный курс прошли более 45% белорусов. За сутки – 1 726 новых пациентов. Все это на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Подписывайтесь на нас в Telegram