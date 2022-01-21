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Молодежь активно обсуждает проект обновленной Конституции
Источник материала: ОНТ
Поступательное движение вперед с учетом мнения будущего поколения – свое мнение об Основном законе страны может высказать каждый. Продолжается общественное обсуждение.
В проекте Основного закона – положения, которые касаются разных слоев населения. В частности, второй раздел предлагается дополнить статьей, по которой государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи. Это должно оградить от деструктивных влияний извне и направить энергию в созидательное русло.
Отражены в проекте Конституции и конкретные меры. Это гарантии на бесплатное образование, поддержка инициатив. В целом молодежь активно присоединилась к обсуждению. Такого же интереса ждет власть и к референдуму 27 февраля.
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Поступательное движение вперед с учетом мнения будущего поколения – свое мнение об Основном законе страны может высказать каждый. Продолжается общественное...
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