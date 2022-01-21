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Молодежь активно обсуждает проект обновленной Конституции

21.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодежь активно обсуждает проект обновленной Конституции

Поступательное движение вперед с учетом мнения будущего поколения – свое мнение об Основном законе страны может высказать каждый. Продолжается общественное обсуждение. 

В проекте Основного закона – положения, которые касаются разных слоев населения. В частности, второй раздел предлагается дополнить статьей, по которой государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи. Это должно оградить от деструктивных влияний извне и направить энергию в созидательное русло.

Отражены в проекте Конституции и конкретные меры. Это гарантии на бесплатное образование, поддержка инициатив. В целом молодежь активно присоединилась к обсуждению. Такого же интереса ждет власть и к референдуму 27 февраля. 

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Поступательное движение вперед с учетом мнения будущего поколения – свое мнение об Основном законе страны может высказать каждый. Продолжается общественное...
 
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