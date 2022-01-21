Гороскоп на 21 января: навёрстывать упущенное предстоит Весам, а Тельцам пойдёт на пользу общение с друзьями

Источник материала: ОНТ

Овны, взвешенные решения окажутся для вас удачными и предоставят вам шанс достичь того, к чему вы стремились. Звёзды советуют вам проявлять больше решительности.

Общение с друзьями пойдёт на пользу Тельцам. Удачный день для командировок и поездок. Отличное время для занятий творчеством и самообразования.

Близнецам не стоит начинать новые дела. Результат работы вас вряд ли порадует, и вы только зря потратите силы. День может запомниться интересными знакомствами.

Раки, звёзды рекомендуют вам не обольщаться достигнутыми успехами и постараться не вмешиваться в дела родственников, пока они сами об этом не попросят.

Звёзды обещают успех в делах Львам. Не отказывайтесь от новых проектов и поездок. Смело исполняйте своё желание. Это сделает вас счастливее и воодушевит на новые проекты.

Девам придётся подтверждать свой профессионализм. Не пропустите важную информацию и максимально воспользуйтесь удачным днём. Существует вероятность того, что вам придётся уехать.

Навёрстывать упущенное предстоит Весам. Звёзды советуют вам прислушиваться к советам надёжных друзей и искать эмоциональную поддержку в семье.

Скорпионы приятно удивят партнёров по бизнесу и коллег на работе. Лидерские качества позволят вам сегодня добиться того, что вы планировали.

Спокойствие и собранность позволят Стрельцам исправить допущенные ошибки. Вас искренне порадует возможность провести время с близкими и уделить внимание людям, которые вам дороги.

Козероги, импульсивный характер может спровоцировать конфликт на работе. Звёзды рекомендуют вам сосредоточиться на важных делах и не обращать внимания на мелочи.

Водолеям придётся рассчитывать на свои силы, возможности и финансовые средства. Необдуманные действия по отношению к близкому человеку могут иметь неприятные последствия.

Благоприятным окажется день для Рыб. Сегодня ваша жизненная энергия позволит вам завершить давние дела, а отдых с друзьями создаст дополнительный душевный комфорт.

Подписывайтесь на нас в Telegram