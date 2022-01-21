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Бывший руководитель КУП в Минске подозревается в хищении строительных материалов

21.01.2022 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска возбудила в отношении бывшего исполняющего обязанности директора коммунального унитарного предприятия уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Процессуальное решение принято по результатам проверки, проведенной межведомственной рабочей группой.

Согласно материалам дела, подозреваемый завладел принадлежащими КУП материалами, которые впоследствии использовал при ограждении дома своей матери.

Противоправными действиями фигуранта предприятию причинен ущерб на Br1,34 тыс.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело во Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно материалам дела, подозреваемый завладел принадлежащими КУП материалами, которые впоследствии использовал при ограждении дома своей матери.
 
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