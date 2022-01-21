Топ-5 карточек с хорошим кэшбэком на популярные покупки

Источник материала: Myfin



Фото: Дария Гращенкова

Как начисляют кэшбэк?

Порядок и процесс расчета и перевода манибэка определяется банком. Клиенты могут ждать, что после каждой покупки на их счет немедленно переведут рассчитанную по процентам сумму, однако обычно все работает по-другому.

процент money-back для разных операций обычно разный, на продукты одна ставка, на билеты – другая. Плата за коммунальные услуги, за телефон, интернет, часто (но не обязательно) идет без кэшбэка.

Однако исходной базой для назначения кэшбэка является не купленный товар, а категория продавца, а именно – коды MCC (Merchant Category Code). Код назначается по основной деятельности продавца.

Например, в условиях может быть прописан кэшбэк в 3% на продукты, и стоять код 5411 – «Бакалейные магазины, супермаркеты». Значит, если вы купите в магазине с таким MCC бытовую химию или промтовары, то все равно получите возврат по ставке для продуктов.

Самым востребованным MCC-кодом наверняка будет именно 5411. Его находили в чеках магазинов:

Евроопт;

MART INN;

Корона;

Алми;

ProStore;

Green;

Соседи и другие.

Порядок возврата кэшбэка тоже различается. Обычный вариант – перечисление всей суммы в начале следующего месяца.



Фото: Myfin.by

Эта карта предлагает высокий процент манибэка на ежедневные покупки и не имеет ограничений по сумме кэшбэка.

Условия по кэшбэку:

3% – продовольственные магазины и супермаркеты (МСС: 5411, 5499, 5462, 5451, 5441, 5422, 5311, 5331);

4% – на покупки одежды и обуви (МСС: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931, 5399)

5% – по акциям на определенную категорию, меняется каждый месяц.

Карта выдается и обслуживается бесплатно.

На остаток средств начисляется 0,01% годовых. Держателям карты доступны сервисы удаленного доступа: интернет-банк и мобильные приложения. А также дополнительные бонусы, услуги и скидки для держателей карт Visa.

Фото: Myfin.by



Карта с высокими ставками кэшбэка на продукты, одежду и обувь. От предыдущей отличается тем, что имеет плату за обслуживание.

Условия кэшбэка:

2,5% – продовольственные магазины и супермаркеты (MCC: 5411, 5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462);

3% – одежда и обувь (MCC 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296);

7% – особый манибэк от суммы уже начисленного манибэка за прошлый год.

Цене обслуживания карты 11,88 руб. в год.

Карта поддерживает бесконтактные платежи, есть доступ в интернет-банк и мобильные приложения. Доступны привилегии карт Visa.

Фото: БНБ-Банк



Снова карта с бесплатной выдачей и обслуживанием, но высоким кэшбэком. Отличие от предыдущих – эта карта виртуальная. Но через мобильные сервисы годится для расчета в оффлайн-магазинах. Здесь манибэк начисляется даже за операции через ЕРИП!

Условия по кэшбэку для всех клиентов в первые 3 месяца пользования картой определены так:

3% – на расчеты в интернет-магазинах и онлайн-платежи;

2% – операции в ЕРИП, через интернет-банк и программу i’mbanking.by, кроме транзакций в категории «Банковские, финансовые услуги;

1% – на товары и услуги в традиционной, оффлайн, торговле.

Потом эти условия работают при обороте в 500 руб. ежемесячно. Либо ставка возврата падает до базового 1%.

Каждый месяц банк назначает категорию расходов с повышением money-back до 3%. В январе 2022 года – это популярная категория 5411 (продукты и супермаркеты).

Однако размеры кэшбэка имеют ограничения:

всего возвращают не более 200 руб. в месяц;

за операции в ЕРИП – не более 75 руб. в месяц;

за оплату сотовой связи – не более 2,5 руб. в месяц.

Выдача и обслуживание бесплатны.

Фото банка



Карта с возможностью получать повышенный манибэк по выбранным категориями. Однако есть особенности по расчетам супермаркетах.

Условия по кэшбэку:

2% – на отдельные категории по выбору клиента.

подключаемый money-back до 12% по одной или нескольким категориям;

1% – на все остальные покупки за исключением супермаркетов.

Для повышенного кэшбэка можно выбрать одну или несколько категорий из этого списка:

автоуслуги и транспорт;

дом, ремонт;

путешествия;

развлечения, животные, спорттовары;

рестораны и фаст фуд;

супермаркеты;

топливо.

За выбор каждой категории надо заплатить 1 руб., за категорию супермаркеты – 2 руб.

Но есть возможность получать повышенный манибэк за расчеты в партнерской сети. Например, при онлайн-оплате в интернет-магазине 21 век – 4%, есть партнеры с кэшбэком до 12%. Держатели карты пользуются привилегиями и сервисами платформы Visa.

Плата за выдачу карты – 0,03 руб. За обслуживание – 3 руб., но только если месячный оборот по карте меньше 450 руб., при большем обороте карта бесплатна. Есть плата за переводы на другие карты и некоторые услуги.



Фото: Myfin.by

Карту можно оформить в валюте и получать кэшбэк от расчетов за границей.

Условия по кэшбэку:

1% – на покупки от 10 руб. внутри Беларуси, и от 35 руб. за границей (за исключением Европейской экономической зоны);

0,5% – на заправку и иные автоуслуги.

Есть также специальные бонусы для премиальных карт Mastercard, скидки на страхование в ЗАО «Кентавр». Поддерживаются сервисы удаленного доступа, мобильные приложения и система оплаты Samsung Pay.

Стоимость выдачи карты – 10 руб., обслуживание – бесплатно.

Итого

Банк, карта максимальный манибэк за расчеты Цена выпуска и обслуживания Белгазпромбанк,

Карта Mastercard World 1% 10 руб. за выпуск, обслуживание бесплатно БНБ-Банк,

Карта 1-2-3 3% при выполнении условий выдача и обслуживание бесплатно МТБанк,

Карта Шоппер 5% 11,88 руб. в год РРБ-Банк,

Карта BUY & GET 5% выдача и обслуживание бесплатно Cбер Банк, Bonus

до 12% 0,03 руб. – за выдачу, 3 руб., при выполнении условий – бесплатно

Как выбрать выгодную карту с кэшбэком?

Чтоб получать выгоду от карты с кэшбэком, нужно выяснить несколько моментов:

Каковы ваши расходы по категориям?

Надо хотя бы примерно знать, сколько вы тратите в месяц на продукты – 150 руб. или 500 руб., сколько на обслуживание и заправку авто и т.д.

На какие категории покупок распространяется кэшбэк по интересующей вас карте?

Для большинства 0,5% на продукты выгодней, чем 5% на авиабилеты.

Во сколько вам обойдется получение и обслуживание карты?

Очевидно – суммарный кэшбэк в 40 руб. в месяц не окупит карту с ценой обслуживания 600 руб. в год (т.е. 50 руб. в месяц).

Совет: рассчитывайте покупки по предполагаемому минимуму. Вдруг завтра вы решите ходить не в супермаркет, где начисляли повышенный кэшбэк на вашу карту, а в другой магазин или на рынок. Плата за обслуживание от этого не упадет.

Еще один важный момент – манибэк более 2% облагается подоходным налогом по ставке 13%. Но это совсем немного, при возврате 5%, налог составит 0,0065% от суммы платежа, считает и переводит этот налог сам банк, клиент просто получает сумму с вычетами.