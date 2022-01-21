Топ-5 карточек с хорошим кэшбэком на популярные покупки

Порядок и процесс расчета и перевода манибэка определяется банком. Клиенты могут ждать, что после каждой покупки на их счет немедленно переведут рассчитанную по процентам сумму, однако обычно все работает по-другому.
процент money-back для разных операций обычно разный, на продукты одна ставка, на билеты – другая. Плата за коммунальные услуги, за телефон, интернет, часто (но не обязательно) идет без кэшбэка.
Однако исходной базой для назначения кэшбэка является не купленный товар, а категория продавца, а именно – коды MCC (Merchant Category Code). Код назначается по основной деятельности продавца.
Например, в условиях может быть прописан кэшбэк в 3% на продукты, и стоять код 5411 – «Бакалейные магазины, супермаркеты». Значит, если вы купите в магазине с таким MCC бытовую химию или промтовары, то все равно получите возврат по ставке для продуктов.
Самым востребованным MCC-кодом наверняка будет именно 5411. Его находили в чеках магазинов:
Евроопт;
MART INN;
Корона;
Алми;
ProStore;
Green;
Соседи и другие.
Порядок возврата кэшбэка тоже различается. Обычный вариант – перечисление всей суммы в начале следующего месяца.
5% – по акциям на определенную категорию, меняется каждый месяц.
Карта выдается и обслуживается бесплатно.
На остаток средств начисляется 0,01% годовых. Держателям карты доступны сервисы удаленного доступа: интернет-банк и мобильные приложения. А также дополнительные бонусы, услуги и скидки для держателей карт Visa.
Снова карта с бесплатной выдачей и обслуживанием, но высоким кэшбэком. Отличие от предыдущих – эта карта виртуальная. Но через мобильные сервисы годится для расчета в оффлайн-магазинах. Здесь манибэк начисляется даже за операции через ЕРИП!
Условия по кэшбэку для всех клиентов в первые 3 месяца пользования картой определены так:
3% – на расчеты в интернет-магазинах и онлайн-платежи;
2% – операции в ЕРИП, через интернет-банк и программу i’mbanking.by, кроме транзакций в категории «Банковские, финансовые услуги;
1% – на товары и услуги в традиционной, оффлайн, торговле.
Потом эти условия работают при обороте в 500 руб. ежемесячно. Либо ставка возврата падает до базового 1%.
Каждый месяц банк назначает категорию расходов с повышением money-back до 3%. В январе 2022 года – это популярная категория 5411 (продукты и супермаркеты).
Однако размеры кэшбэка имеют ограничения:
всего возвращают не более 200 руб. в месяц;
за операции в ЕРИП – не более 75 руб. в месяц;
за оплату сотовой связи – не более 2,5 руб. в месяц.
Карта с возможностью получать повышенный манибэк по выбранным категориями. Однако есть особенности по расчетам супермаркетах.
Условия по кэшбэку:
2% – на отдельные категории по выбору клиента.
подключаемый money-back до 12% по одной или нескольким категориям;
1% – на все остальные покупки за исключением супермаркетов.
Для повышенного кэшбэка можно выбрать одну или несколько категорий из этого списка:
автоуслуги и транспорт;
дом, ремонт;
путешествия;
развлечения, животные, спорттовары;
рестораны и фаст фуд;
супермаркеты;
топливо.
За выбор каждой категории надо заплатить 1 руб., за категорию супермаркеты – 2 руб.
Но есть возможность получать повышенный манибэк за расчеты в партнерской сети. Например, при онлайн-оплате в интернет-магазине 21 век – 4%, есть партнеры с кэшбэком до 12%. Держатели карты пользуются привилегиями и сервисами платформы Visa.
Плата за выдачу карты – 0,03 руб. За обслуживание – 3 руб., но только если месячный оборот по карте меньше 450 руб., при большем обороте карта бесплатна. Есть плата за переводы на другие карты и некоторые услуги.
0,03 руб. – за выдачу, 3 руб., при выполнении условий – бесплатно
Как выбрать выгодную карту с кэшбэком?
Чтоб получать выгоду от карты с кэшбэком, нужно выяснить несколько моментов:
Каковы ваши расходы по категориям?
Надо хотя бы примерно знать, сколько вы тратите в месяц на продукты – 150 руб. или 500 руб., сколько на обслуживание и заправку авто и т.д.
На какие категории покупок распространяется кэшбэк по интересующей вас карте?
Для большинства 0,5% на продукты выгодней, чем 5% на авиабилеты.
Во сколько вам обойдется получение и обслуживание карты?
Очевидно – суммарный кэшбэк в 40 руб. в месяц не окупит карту с ценой обслуживания 600 руб. в год (т.е. 50 руб. в месяц).
Совет: рассчитывайте покупки по предполагаемому минимуму. Вдруг завтра вы решите ходить не в супермаркет, где начисляли повышенный кэшбэк на вашу карту, а в другой магазин или на рынок. Плата за обслуживание от этого не упадет.
Еще один важный момент – манибэк более 2% облагается подоходным налогом по ставке 13%. Но это совсем немного, при возврате 5%, налог составит 0,0065% от суммы платежа, считает и переводит этот налог сам банк, клиент просто получает сумму с вычетами.