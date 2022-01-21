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МТС значительно расширил возможности Виртуальной АТС
Источник материала: Myfin
Так, умная маршрутизация звонков позволит в течение дня соединять клиента с ведущим его менеджером. Благодаря применению интеллектуального алгоритма звонок поступит на номер сотрудника, с которым он уже общался.
Функция записи и скачивания записанных разговоров позволит организовать систему контроля качества работы сотрудников, а также быстрее и эффективнее разрешать спорные ситуации.
Еще одна дополнительная возможность сервиса ― передача исходящих и входящих звонков в приложение CRM. Данный функционал позволяет хранить всю информацию о взаимодействиях с клиентами в одной базе данных ― аккаунте CRM-системы. «Виртуальная АТС» поддерживает интеграцию с системами «Битрикс24» и amoCRM.
Автоматизация рабочего и обеденного времени: входящие вызовы будут распределяться между сотрудниками и не поступят на номера, которые в данный момент не активны. Это позволит не пропустить ни один звонок и не потерять клиентов.
Настройка уведомлений о пропущенных звонках в Telegram ― для оперативной обратной связи с клиентами. Уведомления приходят на номера сотрудников, которые закреплены за ними в «Виртуальной АТС».
Подробная информация ― здесь. Также о возможностях сервиса можно узнать, позвонив по номерам 0990 или 8 (017) 237-98-95 или направив электронное письмо на e-mail:
*СООО «Мобильные ТелеСистемы», УНП 800013732
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МТС существенно расширил возможности для пользователей сервиса Виртуальная АТС за счет внедрения дополнительных опций взаимодействия бизнеса с клиентами.
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