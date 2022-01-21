Жертвами интернет-мошенников за три месяца в Минске стали более 40 граждан

Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние три месяца в Минске в районные управления внутренних дел обратились более 40 граждан, ставших жертвами интернет-мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Как установили оперативники, злоумышленники регистрировали в социальной сети фейковую страницу и от имени несуществующей девушки предлагали платные утехи. Когда потенциальный клиент соглашался на предложенные условия, от него в качестве гарантии требовали предоплату. В некоторых случаях после перевода средств на банковскую карту общение с заказчиками прекращалось, в других - продолжалось выманивание денег якобы для оплаты аренды квартиры, услуг такси", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовные дела по фактам мошеннических действий, а также вымогательства. -0-