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Памела Андерсон разводится с пятым мужем
Источник материала: ОНТ
Популярная актриса и модель Памела Андерсон инициировала бракоразводный процесс со своим пятым мужем. Об этом со ссылкой на собственный источник
Артистка прожила в браке с телохранителем Дэном Хейхерстом чуть больше года. По сведениям источника, 54-летняя Памела уже не живет с супругом. Отношения пары характеризуются как «исчерпавшие себя вихрем пандемии».
Актриса начала встречаться с Дэном Хейхерстом через 7 месяцев после предыдущего развода с голливудским магнатом Джоном Питерсом.
Фото: instagram.com/pamelaanderson
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Популярная актриса и модель Памела Андерсон инициировала бракоразводный процесс со своим пятым мужем. Об этом со ссылкой на собственный источник информирует Rolling...
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