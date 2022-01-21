﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Памела Андерсон разводится с пятым мужем

21.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Памела Андерсон разводится с пятым мужем

Популярная актриса и модель Памела Андерсон инициировала бракоразводный процесс со своим пятым мужем. Об этом со ссылкой на собственный источник информирует Rolling Stone.

Артистка прожила в браке с телохранителем Дэном Хейхерстом чуть больше года. По сведениям источника, 54-летняя Памела уже не живет с супругом. Отношения пары характеризуются как «исчерпавшие себя вихрем пандемии».

Актриса начала встречаться с Дэном Хейхерстом через 7 месяцев после предыдущего развода с голливудским магнатом Джоном Питерсом.

Фото: instagram.com/pamelaanderson

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная актриса и модель Памела Андерсон инициировала бракоразводный процесс со своим пятым мужем. Об этом со ссылкой на собственный источник информирует Rolling...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жертвами интернет-мошенников за три месяца в Минске стали более 40 граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by