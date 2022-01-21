Памела Андерсон разводится с пятым мужем

Источник материала: ОНТ

Популярная актриса и модель Памела Андерсон инициировала бракоразводный процесс со своим пятым мужем. Об этом со ссылкой на собственный источник информирует Rolling Stone.

Артистка прожила в браке с телохранителем Дэном Хейхерстом чуть больше года. По сведениям источника, 54-летняя Памела уже не живет с супругом. Отношения пары характеризуются как «исчерпавшие себя вихрем пандемии».

Актриса начала встречаться с Дэном Хейхерстом через 7 месяцев после предыдущего развода с голливудским магнатом Джоном Питерсом.

Фото: instagram.com/pamelaanderson

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