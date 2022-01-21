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Два дивизиона С-400 прибудут в Беларусь из России

21.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два дивизиона С-400 прибудут в Беларусь из России

Партнёры по Союзному государству готовятся к совместному учению «Союзная решимость», которое пройдёт в феврале. Россия направляет в Беларусь два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Системы противовоздушной обороны дальнего действия задействуют в проверке сил реагирования. Военная техника прибудет с Дальнего Востока, её уже погрузили на железнодорожные платформы. Как только комплексы С-400 доставят в пункт назначения, союзники заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России. Проверка пройдет в два этапа: первый – переброска и создание группировок войск, а также оборона важных объектов. Второй – активная фаза, которая начнётся 10 февраля.

ФОТО: скриншот видео Минобороны РФ

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Партнёры по Союзному государству готовятся к совместному учению «Союзная решимость», которое пройдёт в феврале. Россия направляет в Беларусь два дивизиона...
 
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