МВД: набирает оборот новый вид интернет-мошенничества, связанный с интим-услугами

Источник материала: ОНТ

За последние три месяца в Минске в милицию обратились более 40 граждан, которые стали жертвами предлагающих интим-услуги интернет-мошенников. Об этом информирует пресс-служба МВД Беларуси.

Установлено, что злоумышленники создали в соцсети фейковую страницу и предлагали интим-услуги от имени несуществующей девушки. От потенциальных клиентов требовали предоплату в качестве гарантии.

В некоторых случаях общение с заказчиками завершалось после перевода денег, в других с жертв продолжали выманивать средства якобы для оплаты такси, аренды квартиры.

Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и мошеннических действий.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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