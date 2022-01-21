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МВД: набирает оборот новый вид интернет-мошенничества, связанный с интим-услугами
Источник материала: ОНТ
За последние три месяца в Минске в милицию обратились более 40 граждан, которые стали жертвами предлагающих интим-услуги интернет-мошенников. Об этом
Установлено, что злоумышленники создали в соцсети фейковую страницу и предлагали интим-услуги от имени несуществующей девушки. От потенциальных клиентов требовали предоплату в качестве гарантии.
В некоторых случаях общение с заказчиками завершалось после перевода денег, в других с жертв продолжали выманивать средства якобы для оплаты такси, аренды квартиры.
Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и мошеннических действий.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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За последние три месяца в Минске в милицию обратились более 40 граждан, которые стали жертвами предлагающих интим-услуги интернет-мошенников. Об этом информирует...
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