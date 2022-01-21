﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: набирает оборот новый вид интернет-мошенничества, связанный с интим-услугами

21.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МВД: набирает оборот новый вид интернет-мошенничества, связанный с интим-услугами

За последние три месяца в Минске в милицию обратились более 40 граждан, которые стали жертвами предлагающих интим-услуги интернет-мошенников. Об этом информирует пресс-служба МВД Беларуси.

Установлено, что злоумышленники создали в соцсети фейковую страницу и предлагали интим-услуги от имени несуществующей девушки. От потенциальных клиентов требовали предоплату в качестве гарантии.

В некоторых случаях общение с заказчиками завершалось после перевода денег, в других с жертв продолжали выманивать средства якобы для оплаты такси, аренды квартиры.

Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и мошеннических действий.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние три месяца в Минске в милицию обратились более 40 граждан, которые стали жертвами предлагающих интим-услуги интернет-мошенников. Об этом информирует...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жертвами интернет-мошенников за три месяца в Минске стали более 40 граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by