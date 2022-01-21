Как подготовить ребенка к посещению стоматолога?

Источник материала: ОНТ

Оказывается, некоторые дети рождаются сразу с парочкой вылезших зубов. Такими, например, были Наполеон и Джон Леннон. А вот о болезнях зубов у детей и о том, как настроить ребенка на посещение стоматологического кабинета, расскажет Вероника Артемьева.

Кариес – одно из самых распространенных заболеваний у детей, с которым борются стоматологи. Оно начинает развиваться, как только прорезаются зубы. Если ситуацию запустить, можно получить гнойную инфекцию, пульпит, периодонтит и другие не менее серьезные проблемы.

С момента появления первого молочного зуба необходимо приобрести малышу его первую зубную щётку. А вот перед первым посещением стоматолога ребенка нужно тщательно подготовить. Конечно, новая обстановка, чужой человек, незнакомые приборы – все это зачастую заставляет детей нервничать.

Нина Комель, врач-стоматолог-терапевт Республиканской клинической стоматологической поликлиники: «Нельзя свой негативный опыт рассказывать ребенку, потому что он понимает: мама боится, папа боится, а что я там буду делать, поэтому сразу нет, стоп. Нельзя употреблять слова "страх", "боль"».

Каждые полгода следует посещать детского стоматолога, конечно, если нет проблем с зубами. Если они есть, визиты к врачу должны происходить чаще. Да и ведь сами детские стоматологи стараются сделать всё возможное, чтобы у ребенка не тряслись коленки.

А вот чтобы посещение стоматолога прошло действительно безболезненно, следует уделять пристальное внимание профилактике. Сегодня на телефон можно установить приложение для чистки зубов. Вы включаете ребёнку видеоролик, и под задорную музыку, глядя на экран, ваш малыш учится чистить зубы – в игровой форме и без скуки. В конце ребёнок получает маленький виртуальный бонус, что мотивирует его не пропускать следующую чистку.

ФОТО: depositphotos.com

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