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Есть ли жизнь во Вселенной? Неделя астрономии проходит в минском планетарии

21.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Есть ли жизнь во Вселенной? Неделя астрономии проходит в минском планетарии

В эти дни тайны Вселенной открывает минский планетарий. Неделя астрономии – с участием российских ученых. 

Звезды, планеты, кометы и астероиды – об их устройстве и тайнах рассказывают астрономы и доктора наук. Каждый не один десяток лет посвятил изучению конкретного явления или планеты. Первый вечер был посвящен Солнцу. 

Всего четыре лекции. Это рассказы об астероидной опасности, химической эволюции космоса. А сегодня специалист Института астрономии академии наук России ответит на волнующий многих вопрос – есть ли жизнь во Вселенной? Краткий курс лекций – продолжение большого проекта Минского планетария «Трибуна ученого». Она рассчитана на людей, которые интересуются естествознанием. По окончанию каждый может полюбоваться звездным небом.

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В эти дни тайны Вселенной открывает минский планетарий. Неделя астрономии – с участием российских ученых.  Звезды, планеты, кометы и астероиды – об их устройстве и...
 
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