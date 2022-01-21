Золотые, черные, острые. Рассказываем о необычной «зубной» моде народов мира

Источник материала: ОНТ

Одна из важных деталей стильного и здорового образа — ослепительно белые зубы и ровная улыбка. Но есть культуры, где властвует довольно специфическая «зубная» мода. Например, чернение зубов. Этот удивительный тренд известен еще со времен царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Черный зуб был символом принадлежности к знатному роду. О других тенденциях сейчас расскажем – некоторые из них особенно впечатляют.

Золотые зубы – настоящий тренд, который особенно популярен у жителей Средней Азии. А у цыган золотой зуб – символ обладания особым даром. Этот народ верит, что золото имеет волшебные свойства. На протяжении многих веков устанавливать золотые коронки накануне свадьбы было принято у жительниц Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Так семья невесты выказывала уважение семье жениха. Сегодня тренду следуют мировые звезды – чтобы привлечь к себе внимание, золотые капы примеряли Джонни Депп, Мадонна и Кэти Перри.

Острые зубы – не просто дань моде, а уникальный ритуал, который был распространен в некоторых вьетнамских и суданских племенах. Процесс заострения зубов достаточно болезненный, обряд проводит местный жрец. А вот на Бали зубы не заостряют, а подпиливают, но от этого процедура не становится приятнее. По достижении 18-летнего возраста проводится особый обряд по изгнанию злых духов. Считается, что острые клыки приносят много негатива и отравляют жизнь. А еще они ассоциируются со злыми духами, поэтому их «сглаживают», а зубную пыль закапывают в семейном храме.

А вот японцы пошли еще дальше в создании трендов. Там популярны кривые зубы. Если природа одарила японца идеальной улыбкой, он бежит в кабинет к стоматологу на специальную процедуру искривления зубов. Следовать моде помогает и установка керамических клипсов, которые создают видимость искривленных зубов. Такой необычной тенденции есть объяснение – дело в том, что кривизна ассоциируется с молодостью. Так японцы стараются продлить юность.

Щербинка между зубами – дефект, который стал настоящим трендом. Модницы назвали его «лондонским стилем», который становится популярен среди девушек и женщин. Тренд запустили модели Джорджиа Мэй Джаггер и Лара Стоун. Вообще щель появляется из-за маленьких зубов или большой челюсти. И если раньше пациенты хотели полностью избавиться от щербинки между зубов, то сейчас ее либо сокращают, либо придают более аккуратный вид. При этом тренд прижился только среди женщин — мужчины считают, что щербинка делает их вид глупее.

ФОТО: depositphotos.com

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