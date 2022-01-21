В Беларуси появится информационная система доказательств геноцида в годы Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Помнить и передавать будущему поколению достоверные факты! В год исторической памяти в нашей стране намерены создать информационную систему доказательств геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны.

Генеральная прокуратура продолжает уголовное расследование. И работа эта выходит за рамки юриспруденции. Накануне следователи передали в музей истории Великой Отечественной войны предметы, найденные во время раскопок массовых захоронений. Зафиксировать факты, подчеркнуть их масштабность и донести будущему поколению – для этого создадут информационную систему.

Работа продолжается. Исторические экспертизы помогут внести ясность и зафиксируют военные преступления прошлых лет. К исследованию подключат больше профильных специалистов.

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