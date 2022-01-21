Лукашенко с рабочим визитом посетит Лунинецкий район, где рассмотрит вопросы укрепления военной безопасности Беларуси

Источник материала: ОНТ

21 января Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посетит Лунинецкий район. Глава государства посмотрит несколько военных баз. Об этом информирует «Пул Первого».

По плану – совещание по вопросам укрепления военной безопасности Беларуси. Президент также пообщается с журналистами.

Фото: архив БЕЛТА

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