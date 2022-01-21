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Гражданин России пытался въехать в Беларусь по паспорту брата

21.01.2022 12:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России пытался въехать в Беларусь по паспорту брата. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В пункте пропуска "Каменный Лог" 20 января при оформлении на въезд в Беларусь пассажиров рейсового автобуса сообщением Вильнюс - Минск пограничники задержали иностранца. Парень пытался попасть в страну по паспорту, который ему не принадлежал", - рассказали в ГПК.

Несмотря на то, что молодой человек при себе имел свой паспорт гражданина России и вид на жительство в Австрии, он предъявил белорусским пограничникам документ брата.

В отношении правонарушителя начат административный процесс за незаконное пересечение границы, который влечет за собой штраф и депортацию с запретом въезда в Беларусь сроком на пять лет. Кроме того, за использование подложного документа иностранцу грозит уголовная ответственность по ч.1. ст.380 УК Республики Беларусь. Максимальное наказание по данной статье - ограничение свободы на срок до двух лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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