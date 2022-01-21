Аренда автомобиля в Гомеле: преимущества услуги

Источник материала: Autotut

Обходиться без автомобиля в большом городе тяжело. Ведь не во все точки населенного пункта можно быстро и без проблем доехать на общественном транспорте. Поэтому жители Гомеля все чаще обращаются к услугам аренды транспортных средств. Они позволяют получить автомобиль нужного класса на требуемый промежуток времени. При этом такая услуга отличается оптимальной стоимостью и быстрым оформлением.

Аренда авто в Гомеле недорого сегодня предлагается компанией autotut.by. Фирма имеет большой автопарк машин, каждая из которых находится в превосходном техническом состоянии, что подтверждают регулярные осмотры специалистами. Компания занимается подобной деятельностью уже более 10 лет. За это время она успела завоевать репутацию надежного поставщика услуг.

Арендовать автомобиль в autotut.by могут как физические, так и юридические лица. При этом любой клиент может получить приятные скидки на подобную услугу при заключении договора на долгосрочный прокат транспортного средства. Каждому заказчику, который повторно обратится в компанию, будет присвоен статус постоянного клиента. Это откроет возможность для получения выгодных скидок на аренду машин.

Чтобы арендовать автомобиль в Гомеле, в первую очередь потребуется выбрать нужную марку транспорта. Сделать это можно прямо на сайте компании. После этого необходимо будет связаться с менеджером по телефону либо оставить заявку на интернет-ресурсе фирмы. После ее подтверждения можно самостоятельно посетить офис, чтобы забрать машину. Также компания предлагает услугу по доставке транспортного средства в нужное место.

К достоинствам услуги по аренде автомобиля стоит отнести следующее:

- возможность получить автомобиль на нужный срок – он будет четко оговорен в договоре;

- небольшую стоимость аренды – она отличается приемлемыми рамками;

- возможность выбора конкретной марки и модели транспорта – клиент может предпочесть любую машину из автопарка компании;

- отсутствие необходимости в техническом контроле состояния авто – следить за этим будут сотрудники фирмы, предоставляющей аренду;

- возможность смены автомобиля – клиент может в любой момент оформить договор аренды на другую машину;

- наличие страховки – каждое транспортное средство застраховано от всех непредвиденных обстоятельств.

На оформление договора аренды обычно требуется минимальное количество времени. Его можно еще больше ускорить, если предоставить компании документы водителя заранее.