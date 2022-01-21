Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по гандболу стартовали матчи основного раунда.

Сборная России не смогла продлить свою победную серию. Подопечные Велимира Петковича проиграли команде Швеции (23:29), но даже это поражение не лишает россиян шансов на полуфинал. Гандболисты Черногории сенсационно обыграли своих географических соседей хорватов (32:26). Испания, несмотря на смену поколений в команде, не знает поражений. На этот раз она победила сборную Германии (29:23).

В противостоянии датчан и исландцев тоже не случилось сенсации, Дания выиграла (28:24). Сборная Норвегии разгромила команду Польши (42:31).

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