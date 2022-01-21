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На чемпионате Европы по гандболу стартовали матчи основного раунда

21.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по гандболу стартовали матчи основного раунда

На чемпионате Европы по гандболу стартовали матчи основного раунда.

Сборная России не смогла продлить свою победную серию. Подопечные Велимира Петковича проиграли команде Швеции (23:29), но даже это поражение не лишает россиян шансов на полуфинал. Гандболисты Черногории сенсационно обыграли своих географических соседей хорватов (32:26). Испания, несмотря на смену поколений в команде, не знает поражений. На этот раз она победила сборную Германии (29:23).

В противостоянии датчан и исландцев тоже не случилось сенсации, Дания выиграла (28:24). Сборная Норвегии разгромила команду Польши (42:31).

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На чемпионате Европы по гандболу стартовали матчи основного раунда. Сборная России не смогла продлить свою победную серию. Подопечные Велимира Петковича...
 
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