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19-летняя бельгийка в одиночку совершила кругосветное путешествие
Источник материала: ОНТ
Рекорд, достойный Гиннесса! 19-летняя бельгийка в одиночку совершила кругосветное путешествие. Всего за 155 дней.
Ее транспортом послужил сверхлегкий самолет. Начала путешествие девушка в середине августе, но домой вернулась только сейчас – осложнили путь карантинные ограничения в разных странах, калифорнийские пожары и нелетная погода. В итоге бельгийка преодолела 60 тысяч километров, сделала остановки на пяти континентах и посетила около полусотни стран. Она стала самой молодой женщиной, в одиночку совершившей кругосветку.
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Рекорд, достойный Гиннесса! 19-летняя бельгийка в одиночку совершила кругосветное путешествие. Всего за 155 дней. Ее транспортом послужил сверхлегкий самолет. Начала...
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