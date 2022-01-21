Источник материала: ОНТ

Рекорд, достойный Гиннесса! 19-летняя бельгийка в одиночку совершила кругосветное путешествие. Всего за 155 дней.

Ее транспортом послужил сверхлегкий самолет. Начала путешествие девушка в середине августе, но домой вернулась только сейчас – осложнили путь карантинные ограничения в разных странах, калифорнийские пожары и нелетная погода. В итоге бельгийка преодолела 60 тысяч километров, сделала остановки на пяти континентах и посетила около полусотни стран. Она стала самой молодой женщиной, в одиночку совершившей кругосветку.

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