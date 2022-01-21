Гражданин России пытался въехать в Беларусь по паспорту брата

Источник материала: ОНТ

В Беларусь пытался въехать гражданин России, использовавший для этого паспорт брата. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Инцидент произошел 20 января. В пункте пропуска Каменный Лог при оформлении пассажиров рейсового автобуса «Вильнюс-Минск» на въезд в нашу страну пограничниками был задержан иностранец. Молодой человек пытался попасть в Беларусь по паспорту брата.

Уточняется, что парень имел при себе также собственный паспорт гражданина России, но предъявлен был документ его родственника.

За незаконное пересечение границы в отношении нарушителя начали административный процесс, за собой он влечет штраф и депортацию с запретом въезда в Беларусь на пять лет. За использование чужого документа россиянину также грозит уголовная ответственность и ограничение свободы до двух лет.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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