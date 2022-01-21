﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гражданин России пытался въехать в Беларусь по паспорту брата

21.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гражданин России пытался въехать в Беларусь по паспорту брата

В Беларусь пытался въехать гражданин России, использовавший для этого паспорт брата. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Инцидент произошел 20 января. В пункте пропуска Каменный Лог при оформлении пассажиров рейсового автобуса «Вильнюс-Минск» на въезд в нашу страну пограничниками был задержан иностранец. Молодой человек пытался попасть в Беларусь по паспорту брата.

Уточняется, что парень имел при себе также собственный паспорт гражданина России, но предъявлен был документ его родственника.

За незаконное пересечение границы в отношении нарушителя начали административный процесс, за собой он влечет штраф и депортацию с запретом въезда в Беларусь на пять лет. За использование чужого документа россиянину также грозит уголовная ответственность и ограничение свободы до двух лет.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь пытался въехать гражданин России, использовавший для этого паспорт брата. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Удивительная активность граждан". Мательский о всенародном обсуждении проекта Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by