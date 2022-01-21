|
Гражданин России пытался въехать в Беларусь по паспорту брата
Источник материала: ОНТ
В Беларусь пытался въехать гражданин России, использовавший для этого паспорт брата. Об этом
Инцидент произошел 20 января. В пункте пропуска Каменный Лог при оформлении пассажиров рейсового автобуса «Вильнюс-Минск» на въезд в нашу страну пограничниками был задержан иностранец. Молодой человек пытался попасть в Беларусь по паспорту брата.
Уточняется, что парень имел при себе также собственный паспорт гражданина России, но предъявлен был документ его родственника.
За незаконное пересечение границы в отношении нарушителя начали административный процесс, за собой он влечет штраф и депортацию с запретом въезда в Беларусь на пять лет. За использование чужого документа россиянину также грозит уголовная ответственность и ограничение свободы до двух лет.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь пытался въехать гражданин России, использовавший для этого паспорт брата. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного...
|
Архив (Разное)