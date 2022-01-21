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Лукашенко: границу с Украиной надо надежно защитить на случай непредсказуемости, неадекватности
Источник материала: ОНТ
Укрепление военной безопасности обсуждают сегодня на совещании с участием Президента в Лунинецком районе. Александр Лукашенко посещает Брестскую область с рабочей поездкой,
Александр Лукашенко отметил, что политическое руководство Украины находится под внешним управлением и иногда ведет себя непредсказуемо.
ФОТО: Telegram-канал «Пул Первого»
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Укрепление военной безопасности обсуждают сегодня на совещании с участием Президента в Лунинецком районе. Александр Лукашенко посещает Брестскую область с...
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