Лукашенко: границу с Украиной надо надежно защитить на случай непредсказуемости, неадекватности

Источник материала: ОНТ

Укрепление военной безопасности обсуждают сегодня на совещании с участием Президента в Лунинецком районе. Александр Лукашенко посещает Брестскую область с рабочей поездкой, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что политическое руководство Украины находится под внешним управлением и иногда ведет себя непредсказуемо.

ФОТО: Telegram-канал «Пул Первого»

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