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Лукашенко: границу с Украиной надо надежно защитить на случай непредсказуемости, неадекватности

21.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: границу с Украиной надо надежно защитить на случай непредсказуемости, неадекватности

Укрепление военной безопасности обсуждают сегодня на совещании с участием Президента в Лунинецком районе. Александр Лукашенко посещает Брестскую область с рабочей поездкой, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что политическое руководство Украины находится под внешним управлением и иногда ведет себя непредсказуемо. 

ФОТО: Telegram-канал «Пул Первого»

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Укрепление военной безопасности обсуждают сегодня на совещании с участием Президента в Лунинецком районе. Александр Лукашенко посещает Брестскую область с...
 
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