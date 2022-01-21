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Молитва с верой в чудо. Раввины Израиля приехали в Беларусь поклониться могиле духовного наставника Хафеца Хаима

21.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молитва с верой в чудо. Раввины Израиля приехали в Беларусь поклониться могиле духовного наставника Хафеца Хаима

Молитва с верой в чудо. Поклониться могиле духовного наставника Хафеца Хаима в Радунь приехали наиболее уважаемые раввины Израиля. 

Суровая погода не стала помехой для паломнического тура. Гости прибыли поздно, специально на ночную молитву. Сначала прошлись по кладбищу – здесь захоронены почти две тысячи евреев, расстрелянных в годы войны. 

Провинциальный городок в Вороновском районе считается белорусским Иерусалимом. Это место притяжения и центр культурной жизни всех евреев мира. Ежегодно они приезжают массово сюда. Вот так (плотно обступив могилу духовного наставника, искренне и со слезами на глазах) больше часа они молились за себя и за других, за мир, за добрые отношения между народами. Иудеи уверены – после молитвы в жизни начинают происходить перемены и настоящие чудеса.

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Молитва с верой в чудо. Поклониться могиле духовного наставника Хафеца Хаима в Радунь приехали наиболее уважаемые раввины Израиля.  Суровая погода не стала...
 
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