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Молитва с верой в чудо. Раввины Израиля приехали в Беларусь поклониться могиле духовного наставника Хафеца Хаима
Источник материала: ОНТ
Молитва с верой в чудо. Поклониться могиле духовного наставника Хафеца Хаима в Радунь приехали наиболее уважаемые раввины Израиля.
Суровая погода не стала помехой для паломнического тура. Гости прибыли поздно, специально на ночную молитву. Сначала прошлись по кладбищу – здесь захоронены почти две тысячи евреев, расстрелянных в годы войны.
Провинциальный городок в Вороновском районе считается белорусским Иерусалимом. Это место притяжения и центр культурной жизни всех евреев мира. Ежегодно они приезжают массово сюда. Вот так (плотно обступив могилу духовного наставника, искренне и со слезами на глазах) больше часа они молились за себя и за других, за мир, за добрые отношения между народами. Иудеи уверены – после молитвы в жизни начинают происходить перемены и настоящие чудеса.
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Молитва с верой в чудо. Раввины Израиля приехали в Беларусь поклониться могиле духовного наставника Хафеца Хаима
Молитва с верой в чудо. Поклониться могиле духовного наставника Хафеца Хаима в Радунь приехали наиболее уважаемые раввины Израиля. Суровая погода не стала...
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