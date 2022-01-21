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В Судане с новой силой вспыхнули беспорядки после гибели семерых митингующих

21.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Судане с новой силой вспыхнули беспорядки после гибели семерых митингующих

Вновь протесты в Судане. Беспорядки вспыхнули с новой силой после гибели семерых митингующих, еще около ста получили ранения.

Мирные шествия переросли в столкновения после того, как в начале недели силовики открыли огонь по толпе. В Судане сейчас политический кризис после госпереворота. Как бы абсурдно это не звучало, но его участники, захватившие власть, поспешили осудить любые попытки свержения правящих сил. С начала протестов, которые начались в Судане еще осенью, погибли 72 человека.

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Вновь протесты в Судане. Беспорядки вспыхнули с новой силой после гибели семерых митингующих, еще около ста получили ранения. Мирные шествия переросли в...
 
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