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Европарламент обвинил руководство Казахстана в серьезных нарушениях прав человека

21.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Европарламент обвинил руководство Казахстана в серьезных нарушениях прав человека

После неудачной попытки переворота в Казахстане события развиваются по знакомому сценарию. Европарламент принял резолюцию, обвинив руководство центральноазиатской республики в серьезных нарушениях прав человека.

Евродепутаты призывают провести международное расследование последствий того, что они упорно называют «мирным протестом». В Брюсселе предпочли не замечать убийств силовиков и мирных жителей, захвата государственных объектов, разграбления банков и магазинов – всего того ужаса, в который погрузился Казахстан в начале января. Вместо идентификации боевиков и поиска зачинщиков в Европе призывают к санкциям против казахстанских чиновников вплоть до временной приостановки политических и экономических контактов. 

В МИДе Казахстана отметили, что документ носит предвзятый характер, а выводы в нем далеки от объективности. Расследование продолжается, по его завершении власти обещают предоставить всю информацию мировой общественности.

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После неудачной попытки переворота в Казахстане события развиваются по знакомому сценарию. Европарламент принял резолюцию, обвинив руководство...
 
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