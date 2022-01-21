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Школьник выстрелил в лоб товарищу из пневматики в России
Источник материала: ОНТ
В Новосибирском районе (Россия) в одной из школ ученик случайно выстрелил из пневматического пистолета товарищу в лоб. О несчастном случае информирует
Пострадавшего 11-летнего ребенка госпитализировали.
Уточняется, что мальчик принес пневматический пистолет в школу. Он показывал оружие друзьям. Во время демонстрации ребенок случайно выстрелил приятелю в голову.
Пострадавший отделался ушибом лба.
Пневматику изъяли. Родители пострадавшего школьника обратились в полицию. Начата проверка.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Новосибирском районе (Россия) в одной из школ ученик случайно выстрелил из пневматического пистолета товарищу в лоб. О несчастном случае информирует Ngs.ru....
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