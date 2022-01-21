﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Школьник выстрелил в лоб товарищу из пневматики в России

21.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Школьник выстрелил в лоб товарищу из пневматики в России

В Новосибирском районе (Россия) в одной из школ ученик случайно выстрелил из пневматического пистолета товарищу в лоб. О несчастном случае информирует Ngs.ru.

Пострадавшего 11-летнего ребенка госпитализировали.

Уточняется, что мальчик принес пневматический пистолет в школу. Он показывал оружие друзьям. Во время демонстрации ребенок случайно выстрелил приятелю в голову.

Пострадавший отделался ушибом лба.

Пневматику изъяли. Родители пострадавшего школьника обратились в полицию. Начата проверка.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новосибирском районе (Россия) в одной из школ ученик случайно выстрелил из пневматического пистолета товарищу в лоб. О несчастном случае информирует Ngs.ru....
 
Новости дня
Новости разные
 
"Удивительная активность граждан". Мательский о всенародном обсуждении проекта Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by