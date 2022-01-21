Школьник выстрелил в лоб товарищу из пневматики в России

Источник материала: ОНТ

В Новосибирском районе (Россия) в одной из школ ученик случайно выстрелил из пневматического пистолета товарищу в лоб. О несчастном случае информирует Ngs.ru .

Пострадавшего 11-летнего ребенка госпитализировали.

Уточняется, что мальчик принес пневматический пистолет в школу. Он показывал оружие друзьям. Во время демонстрации ребенок случайно выстрелил приятелю в голову.

Пострадавший отделался ушибом лба.

Пневматику изъяли. Родители пострадавшего школьника обратились в полицию. Начата проверка.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram