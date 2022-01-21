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Идеальный продукт для нормализации давления назвала диетолог

21.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Идеальный продукт для нормализации давления назвала диетолог

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что на организм человека благотворно влияет регулярное употребление шпината. Свойства данного продукта были описаны экспертом в интервью РИА «Новости».

По словам Лавски, шпинат можно назвать кладезем полезных веществ.

Диетолог также рассказала о положительном влиянии шпината на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, шпинат подходит как источник витамина C для людей, которые часто болеют. Но Лавски предупредила: стоит ограничить употребление этого продукта, если вы испытываете проблемы с почками.

Фото: Pixabay

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Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что на организм человека благотворно влияет регулярное употребление шпината. Свойства данного продукта были описаны...
 
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