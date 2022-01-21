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Идеальный продукт для нормализации давления назвала диетолог
Источник материала: ОНТ
Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что на организм человека благотворно влияет регулярное употребление шпината. Свойства данного продукта
По словам Лавски, шпинат можно назвать кладезем полезных веществ.
Диетолог также рассказала о положительном влиянии шпината на здоровье желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, шпинат подходит как источник витамина C для людей, которые часто болеют. Но Лавски предупредила: стоит ограничить употребление этого продукта, если вы испытываете проблемы с почками.
Фото: Pixabay
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Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что на организм человека благотворно влияет регулярное употребление шпината. Свойства данного продукта были описаны...
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