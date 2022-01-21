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Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии
Источник материала: ОНТ
Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии. Белоруска не оставила шансов украинской теннисистке Элине Свитолиной.
Матч завершился с неожиданным для такого уровня соперниц счетом (6:0, 6:2). Для победы Азаренко понадобилось 63 минуты. За это время Виктория совершила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.
За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.
Напомним, призовой фонд Australian Open составляет почти 55 миллионов долларов.
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Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии. Белоруска не оставила шансов украинской теннисистке Элине Свитолиной. Матч завершился с...
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