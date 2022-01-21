Курсы валют на 21 января: курс доллара 2.5752, курс евро 2.9187, российский рубль 3.3594

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0018 рубля до 2.5752,
что составило 0.07%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0479 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0045 (0.15%), на 21 января 2022 курс составил 2.9187. По итогам месяца
евро вырос на 0.0654 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.002 рублей (0.06%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0634 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
94 198 900
20 822 300
24 020 700
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.523 – 2.573 рублей, курс продажи доллара 2.577 – 2.64.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.915 рублей, купить – 2.921 – 2.99.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.9 (стоимость 1 доллара равна 76.9 российских рублей),