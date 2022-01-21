Источник материала: Myfin

Курсы валют на 21 января: курс доллара – 2.5752, курс евро – 2.9187, российский рубль – 3.3594" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1642760942392439.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0018 рубля до 2.5752, что составило 0.07%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0479 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0045 (0.15%), на 21 января 2022 курс составил 2.9187. По итогам месяца евро вырос на 0.0654 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.002 рублей (0.06%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0634 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 94 198 900 20 822 300 24 020 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.523 – 2.573 рублей, курс продажи доллара 2.577 – 2.64. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.915 рублей, купить – 2.921 – 2.99.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.9 (стоимость 1 доллара равна 76.9 российских рублей),

=76.9 (стоимость 1 доллара равна 76.9 российских рублей), EUR/USD =1.135 (1 евро стоит 1.135 доллар),

=1.135 (1 евро стоит 1.135 доллар), EUR/RUB =87.1 (87.1 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.