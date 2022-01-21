Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при пожарах погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"20 января в 17.00 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в городе Мозыре Гомельской области по ул.Коммунистической, 24, принадлежащей гражданке 1958 года рождения, пенсионерке. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1979 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 20.35 сообщили о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества "Росянка" возле деревни Колыбовка Жлобинского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший отец хозяйки 1959 года рождения, пенсионер.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-