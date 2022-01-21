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В Гомельской области при пожарах погибли двое мужчин

21.01.2022 13:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при пожарах погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"20 января в 17.00 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в городе Мозыре Гомельской области по ул.Коммунистической, 24, принадлежащей гражданке 1958 года рождения, пенсионерке. На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1979 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 20.35 сообщили о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества "Росянка" возле деревни Колыбовка Жлобинского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший отец хозяйки 1959 года рождения, пенсионер.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причины пожаров и гибели устанавливаются.
 
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