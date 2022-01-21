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Женщина погибла при пожаре жилого дома в Чаусском районе

21.01.2022 14:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе при пожаре в жилом доме погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

20 января в 18.54 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Смолка. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1950 года рождения, пенсионерка.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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